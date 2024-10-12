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NBA美國職籃熱身賽正如火如荼地開打，各隊也將藉由現在這個階段持續磨合，並檢視自身陣容當中有哪些待加強之處。而華盛頓巫師今（12）日在主場迎戰多倫多暴龍，球隊一哥Kyle Kuzma雖然全場仍砍下全隊最高22分，，巫師終場則是以113：95擊敗暴龍，收下熱身賽首勝。Kyle Kuzma今日半場打完就攻下14分5籃板，展現出不俗得分能力，終場則是攻下全隊最高22分，並附帶6籃板3助攻，終場巫師也以18分之差在主場擊敗暴龍，收下熱身賽首勝。網友紛紛留言寫下：「Kuzma已經準備好幫巫師拿狀元籤了」、「沒事，命中率還是比Bronny高」、「就算這樣還有22分」、「可能去中國表演賽投完之後變得不適應籃框」、「可以跟西門組團了」。而美媒《Clutch Points》稍早也更新動態，並轉發了Kyle Kuzma面對交易的看法，Kuzma在訪談中表示表示：「對我來說，這真的不重要，首先，NBA就是一門生意。。如果我被交易了，我依然會繼續打籃球，所以我不會去想著其他的事情，除了該如何把球放進籃筐。」