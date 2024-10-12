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神準集團今（12）日舉行家庭日，包括旗下恩嘉科技以及母公司神腦等員工，總計約達1500人參加。神準董事長文河指出，未來網通傳輸及電腦應用算力及AI是分不開，神準2年多前就開始投入AI伺服器，今年電腦展與英特爾一起展出伺服器產品，預期2025年第1季少量出貨，也要以自有品牌SENAO打進美國市場，營運可說看到曙光。神準集團今日舉辦永續路跑家庭日，共有約1500人參與。神準董事長蔡文河表示，今年主題是1812永續路跑，18是神準科技成立18年，也象徵神準蛻變成一個青年的成年關鍵，恩嘉科技則成立12年，也是一個具有青春、活力，邁向成長的年度，希望以永續路跑主題，凝聚同仁向心力，並宣揚永續精神。針對產業市況，蔡文河表示，神準科技從網路傳輸，跨向電腦算力市場，切入伺服器產品，將打出神準「Senao」自有品牌，搶進美國市場。今年神準受到客戶去化庫存影響，明年伺服器及智慧網卡等新產品開始出貨，加上客戶去化庫存到告一段落，營運可望看到曙光，重返成長軌道。而針對Wi-Fi 7，蔡文河表示在2025年恐怕將是雷聲大、雨點小，主因比Wi-Fi 6的價格高達3倍，預估要等到雙方價差在20%內時，才會是爆發的甜蜜點，若以導入客戶來看，家用市場會先發酵，接下來才是企業用戶。神準近年來深化在越南製造的佈局，越南新廠可望在2025年第二季完工並投產，對於神準的營運動能將有正向助益。此外，為了迎來第四季客戶端庫存調節告終、存貨回補需求上升的商機，神準規劃透過現金增資、以及國內可轉換公司債共計募集約22.6億元資金，一方面因應網通市場反彈時的營運資金需求，另一方面則償還銀行借款、減低財務負擔，為未來的營運效益預作準備。神準9月合併營收為新台幣10.07億元，為近2個月以來新低，月減0.12%、年減21.4%，呈現同步衰退；此外，累計今年前9月營收約為新台幣83.28億，年減35.19%。