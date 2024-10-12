我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SK集團二千金崔敏貞不願靠家世背景，毅然決然從軍。（圖／翻攝自朝鮮Biz）

韓國財閥SK集團會長崔泰源的二女兒崔敏真（최민정，音譯），將於明（13）日在首爾和美籍華裔海軍陸戰隊軍官黃凱文結婚，跨國且對象非韓裔的婚姻在韓國商界非常罕見，不過，崔敏真一直都是財閥家族中最勇於走自己人生路的名媛千金，不僅自己打工賺學費，甚至還志願當兵服役，成為第一位出身財閥家族的海軍軍官。根據《韓聯社》報導，崔敏真與黃凱文是在美國華盛頓特區相識，當時兩人住在同一個社區，因為都有在海軍服役的經驗，讓兩人相交成為好友，並進而認定彼此互訂終身。黃凱文出生於美國印第安那州，畢業於哈佛大學和史丹佛大學，擁有企業管理碩士（MBA）學位，目前在加州擔任美國陸戰隊預備役軍官，預計下個月會調回現役部隊負責後勤。報導指出，韓國商界跨國婚姻並不少見，但對象通常是旅居國外的韓裔人士，像崔敏真與黃凱文這樣跨國且非韓裔的例子實屬罕見，也說明越來越多的財閥子女開始自由戀愛婚姻，擺脫過去財閥子女總要尋找門當戶對目標「聯姻」的印象。事實上，崔敏真從小就展現出不受家族束縛的氣質，高中選擇隻身前往中國就學，後來還考進了北京大學。校園生活相當低調與平凡，經常去餐廳、便利商店打工，還與同學一起創辦了韓中文化交流社團。大學畢業之後，崔敏貞再度不靠家世背景，不顧母親反對，毅然決定志願從軍，於2014年9月首次以海軍士官候補生身份入伍，同年11月便被任命為海軍少尉，成為韓國首名出自財閥的女性軍官。崔敏貞服役期間在「李舜臣」艦上擔任戰鬥情報顧問，還曾隨「李舜臣」艦被派遣至亞丁灣執行驅逐海盜的任務，當時讓「財閥千金從軍打海盜」在韓國社會中成為熱議話題，畢竟大家都認為財閥千金志願從軍幾乎是不可能的事，而且還選了最辛苦的海軍。雖然外界多用跌破眼鏡來形容崔敏貞的婚姻，但對照崔敏貞過去的人生軌跡，她與美籍華裔海軍陸戰隊軍官牽手其實並不讓人意外。