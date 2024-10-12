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▲邱瓈寬到場支持黃韻玲《平凡》黑膠復刻音樂講座。（圖／黃韻玲友人提供）

黃韻玲擁歌手、音樂人、主持人、北流董事長等多重身分，相隔九年再出「輯」，在10月1日迎來60歲生日的她，特別選在這天發行自己在33年前的專輯《平凡》黑膠復刻，可說別具意義。不僅是黃韻玲當成送給自己60歲生日大禮，「平凡」二字更成為她對60歲的體悟及人生日標，當年黃韻玲憑藉著這張《平凡》專輯首次擔任製作人並奠定往後音樂不凡成就。日前北流同事也替黃韻玲辦慶生會，她的前夫沈光遠以及兒子沈裕紘都到場，演藝圈大前輩「寬姐」邱瓈寬也特別到場祝賀。黃韻玲選在自己邁入60歲之際發行專輯《平凡》黑膠復刻，格外具有紀念意義，也打開了黃韻玲往後33年的精彩音樂人生及成就不平凡事蹟，原來這張專輯是黃韻玲離開老東家滾石唱片後的首張力作，從獨立製作、與前夫沈光遠成立「友善的狗」，以及為了錄音跑到美國找了偶像Sting的樂手合作，都是從這張專輯開始發生，也因此《平凡》不僅代表著她自立門戶成為製作人的起源，更象徵音樂成長的重要轉捩點。隨著這張專輯成績口碑雙贏，讓黃韻玲逐漸邁向下一個音樂人生階段，陸續為其他歌手寫歌、製作專輯，成為照亮許多後輩歌手生涯的那道「光」；事實上立志做好音樂人身分的黃韻玲從小到大唯一的目標就是為自己及跟偶像寫歌，舉凡鳳飛飛、張學友、歐陽菲菲、林憶蓮、陳淑樺等大咖的歌都曾參與其中，讓黃韻玲至今仍感到榮幸及感恩，難忘跟偶像鳳飛飛合作的她表示：「我很幸運有機會能夠幫鳳姐寫了〈靜靜燃燒的夏夜〉，很感謝陳揚老師給我機會，至今想起來仍覺得不可思議，既珍惜又感動的回憶。」值得一提的是，這群一起打拚的北流同事們日前特別選在黃韻玲生日當天為她辦了慶生會，還為她在日前於北流的大韜黑膠專賣店舉辦《平凡》黑膠復刻音樂講座，當天不僅來了許多歌迷外，演藝圈的大前輩邱瓈寬還特別到場祝賀，為此黃韻玲特別現場彈唱她為邱瓈寬製作的電影《速命道》的主題曲〈離別總是那麼突然〉獻給她，更表示：「寬姐在我的生命中是一位很奇特的朋友，心思很細膩，也是編劇跟作詞人，更是一個願意傾聽你心事的好朋友。很感謝她一直照顧我們，也希望藉著演唱這首歌，表達珍惜人生每個相聚的當下。」被問到兒子沈裕紘有送給自己什麼生日禮物？黃韻玲透露，兒子很貼心地買了手機殼跟自己親自調配的香水送給自己，她也感性地道出自己最想要的生日禮物，「感謝我有一個很了解我、又像老師一樣的兒子，很感謝他日常的體貼，時常買了我需要的東西給我，但其實買什麼東西都不重要，最重要的是，他能把身體照顧好，在音樂上有突破，願意跟我分享喜怒哀樂，這就是最好的禮物。」