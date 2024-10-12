基隆市長謝國樑罷免案明天投票，立法院長韓國瑜今（12）日首度到基隆幫忙站台，他還自嘲，謝國樑沒有要選總統，為什麼要罷免？幽默金句笑翻全場。國民黨立委洪孟楷說，韓國瑜用最高級的自嘲幽默，突顯惡意罷免的一切不正當性。
洪孟楷說，明天就是投票日，這段時間藍營一直強調這是惡罷操作，重點在於罷免師出無名，身為剛辦完國慶的人氣王韓國瑜，前往基隆聲援，「他去選總統了嗎？」金句一出，用自身的經驗轉換成凸顯罷免的不正當性，這種恰到好處的自嘲，堪稱最高級的幽默。
洪孟楷說，韓國瑜人氣會高並不是沒有道理，政治人物有些時候太硬梆梆，適時地幽默有助於讓大家會心一笑，而自嘲而非諷刺他人又是最好的方式，這點韓院長算是箇中好手。身為中華民國憲政史上第一位縣市長被罷免，他大可訴諸過去罷免團體怎麼樣惡意操作、大可訴諸民進黨怎麼刻意打壓，但那就不是韓國瑜了；用幽默的方式正向鼓勵謝國樑，才是恰到好處的助攻。
洪孟楷也說，依法行政、守護市產到底何錯之有。這是目前罷免團體講不清的話。現在操作變成不喜歡謝國樑的政策、不喜歡謝國樑的言行就要罷免他，這就是政治意識型態掛帥，也就是輸不起！這樣罷免真的有在為基隆著想嗎？
洪孟楷說，國民黨會用正向陽光的方式守護基隆，也守護正向的民主法治，明天請每位基隆市民都驕傲的出來投票，做出最正確的選擇讓基隆更好！
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洪孟楷說，韓國瑜人氣會高並不是沒有道理，政治人物有些時候太硬梆梆，適時地幽默有助於讓大家會心一笑，而自嘲而非諷刺他人又是最好的方式，這點韓院長算是箇中好手。身為中華民國憲政史上第一位縣市長被罷免，他大可訴諸過去罷免團體怎麼樣惡意操作、大可訴諸民進黨怎麼刻意打壓，但那就不是韓國瑜了；用幽默的方式正向鼓勵謝國樑，才是恰到好處的助攻。
洪孟楷也說，依法行政、守護市產到底何錯之有。這是目前罷免團體講不清的話。現在操作變成不喜歡謝國樑的政策、不喜歡謝國樑的言行就要罷免他，這就是政治意識型態掛帥，也就是輸不起！這樣罷免真的有在為基隆著想嗎？
洪孟楷說，國民黨會用正向陽光的方式守護基隆，也守護正向的民主法治，明天請每位基隆市民都驕傲的出來投票，做出最正確的選擇讓基隆更好！
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