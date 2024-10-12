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▲屏東警方在案發5小時內緝獲持刀及徒手攻擊嫌犯三人到案。（圖／屏東警分局提供）

屏東市瑞光路一間KTV於今(12)日凌晨發生嚴重鬥毆事 件，導致一名海軍陸戰隊隊員重傷不治。警方接獲報案後立即調派快打部隊11人到場支援。經初步了解，這起事件造成1死3傷，死者為海軍陸戰隊士兵，疑似因腹部被利器砍傷不治身亡。目前警方已逮捕3名涉案嫌疑人，並移送屏東地檢署偵辦。這起事件發生於凌晨2時40分左右，警方到達現場時鬥毆已經停止，店家表示4名受傷的客人已自行前往醫院。經調查發現，死者疑似被刀具砍傷腹部，目擊者表示其腹部傷勢嚴重內臟外露。警方初步調查，涉案者為陸軍第8軍團機步333旅的林姓士兵。該士兵與死者疑因酒後爭執而爆發衝突，進而動刀互毆，現場還有其他酒客加入攻擊行列。警方迅速展開調查,並於案發5小時內鎖定3名涉案者,其中包括持刀行兇的主嫌與2名參與鬥毆者,現已將他們依傷害及殺人罪送辦,其他參與聚眾鬥毆的 嫌犯也將依妨害秩序罪處理。陸軍第八軍團指揮部表示，轄屬機步333旅林姓士兵於今（12） 日凌晨休假期間，在屏東市區KTV因細故衍生肢體衝突，林兵疑涉刑事案件，全案刻由警方偵訊中。強調，將全力配合檢警調查，並依「刑懲並行」原則檢討重懲，決不寬貸；另持恆加強官兵法紀教育，端正守法認知以維軍譽。