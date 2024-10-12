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▲美月從事性工作的經歷在婚禮上被閨密揭穿，讓新郎臉色非常難看。（圖／shutterstock）



由於亞洲人對於「性工作」都抱持著保守的態度，因此如果民眾在發現自己的伴侶有類似的過去時，接受的程度也相當不一，根據日媒報導，一名日本女子美月（化名），過去就曾做過AV女優，不過僅維持短短一陣子，但卻在婚禮上被閨密揭露此事，讓她無地自容，雖然新郎事後並沒有和美月提出退婚或離婚，不過也要求她和閨密斷聯，認為對方並非善類。故事主角美月在21歲那年，因為外型姣好而被星探看中，當時該名星探表示有非常多工作可以介紹給她，從酒吧小姐到風俗服務，應有盡有，讓缺零花錢的美月十分心動，星探便切入主題詢問：「如果只是想賺點錢，不如可以偶爾出演AV如何？」當時星探和她保證，不會露出真名，對於真實身分保密到家，而且男優不僅沒有性病，在防護措施上也十分到位，加上劇本可以事先確認、片酬高達10萬日元等高待遇，讓美月最終同意下海當AV女優，隨後她使用了不同的藝名，拍攝了8部成人作品，最後因為美月因為找到了穩定的工作，因此決定退出這行，片商也欣然同意。後續美月在27歲時嫁給現任男友，不過卻隱瞞了這段過去，認為這份經歷已經毫無意義，沒想到在婚禮上，閨密疑似酒後吐真言，竟突然在現場脫口：「謝謝你能接受美月的AV過去。」讓新郎十分錯愕，之後也和美月確認此事，讓他當場臉色鐵青，也讓美月尷尬到無地自容；後來新郎在網路上瘋狂尋找，不過都已經找不到美月拍攝的8部影片。丈夫最後和美月表示：「如果當時網上搜出很多妳的作品，我可能無法接受，但既然目前查不到作品，我也不會再翻舊帳。」但話鋒一轉，丈夫也要求妻子和閨密斷絕來往，認為對方是刻意在婚禮上揭露此事，想讓美月難堪，最後美月才坦言，閨密當時也有下海，兩人一直都是競爭對手，只不過閨密後續因為此事而被男友取消婚約，或許是因為妒忌才會在婚禮上脫口，因此美月也提醒藉業朋友要凡事小心。