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▲罷樑團體舉辦行動劇呼籲10月13日出門投票。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.12）

基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日登場，國民黨基隆市黨部將在今（12）日晚間舉行「反惡罷」造勢晚會。支持罷免謝國樑的公民團體明日晚間也將在基隆國民運動中心旁舉辦陸橋下「明仔日 雞聾換新衫」晚會。儘管基隆晚間下大雨，罷樑團體舉辦的晚會仍有超過100名支持者參加，主辦單位表示，基隆不是只有謝國樑的支持者。山海拆樑行動發言人李晏蓉表示，今天選擇在橋下辦集會希望能鼓舞士氣，要讓國民黨與謝國樑雙方都能看到真正民意的展現。媒體詢問下大雨會不會擔心支持者比較少？李晏蓉表示，現場支持者都陸續撐起雨傘、穿上雨衣，感謝支持者從2月一路支持到現在。罷樑團體舉辦的晚會7點開始前有超過100名支持者參加，大多為65歲以上長者。國民黨同時在距離700公尺遠的基隆舊麵粉廠址辦晚會，罷樑團體表示，感謝來參加晚會的民眾，代表他們的把聲音散播出去，要跟謝國樑說，「基隆不是只有謝國樑的支持者，可以正視大家的聲音，不要侷限在自己的保護圈。」