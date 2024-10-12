我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國舞者Purple Lee是李雅英的師妹之一。（圖／Purple Lee IG）

▲Purple Lee曾為Aespa、PSY、泫雅等人伴舞。（圖／Purple Lee IG）

韓國舞者Purple Lee擁有堅強舞蹈實力，是aespa、PSY、泫雅等大牌藝人的御用伴舞老師，魅力十足的她目前IG人數是61.8萬，她作為「全民表妹」李雅英的師妹之一，19、20日將來台開快閃舞蹈教室，超高顏值再度掀起熱烈討論。李雅英的師妹Purple Lee先前到台灣來體驗當地文化， 和師姐一同快閃台灣5天，體驗台灣的文化及演藝環境後，深受台灣的熱情，並感受到台灣人對表演藝術的熱忱，因此希望讓愛Kpop舞蹈的台灣人不用出國、不用擔心語言，就可以體驗到最「韓」的舞蹈魅力，2天的課程共6堂，每堂課1小時50分鐘。Purple Lee透露，這次來台灣的目的並不是教舞，「而是與台灣的 K-pop 粉絲互動，並與他們分享熱情。我相信 K-pop 舞蹈具有給很多人帶來喜悅與能量的力量。希望通過這次課程，讓台灣的粉絲能夠更加貼近 K-pop 文化，並且一起享受這段美好的時光。」將會教學生們時下最熱門的韓國舞蹈，包括aespa〈DRAMA〉、 NEWJEANS〈Supernatural〉等等。Purple Lee曾為Aespa、PSY、泫雅等人伴舞，從IG上的影片上可以看到，染著一頭金髮的她就算是舞者，幫忙伴舞時也十分顯眼，每個動作都精準到位，她上（9）月才發文慶祝粉絲人數達到50多萬人，感謝粉絲之餘，也溫情喊話：「我能成為現在的樣子都是因為有你們，我未來也會在各領域繼續努力，謝謝大家！」