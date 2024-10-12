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▲聯電創辦人曹興誠批評基隆市長謝國樑跟國民黨是中共的內奸。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.12）

基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日登場，國民黨基隆市黨部今（12）日晚間舉行「反惡罷」造勢晚會。支持罷免謝國樑的公民團體晚間也將在基隆國民運動中心旁舉辦「明仔日 雞聾換新衫」晚會。針對立法院長韓國瑜下午陪同謝國樑掃街，「罷韓四君子」張博洋表示，是不成材幫不成材站台，只要讓基隆人覺得丟臉就該被罷免。支持罷免謝國樑的公民團體，「山海公民拆梁行動」也將在基隆國民運動中心光一路橋下舉辦「明仔日 雞聾換新衫」晚會，出席名單包括公民老師黃益中、資深媒體人陳東豪、罷韓四君子張博洋、董事長樂團與曹興誠等人。活動約有300名支持者參加。韓國瑜下午陪同謝國樑進行「車隊掃街」，而韓國瑜自嘲，不知道為何謝國樑要被罷免，「他又沒有去選總統」，引起現場一陣笑聲。張博洋上台助講批評，韓國瑜在當高雄市長時愛表演、上班不任真，還跑去選總統，謝國樑跟韓國瑜拆差別只差沒去選總統，找韓國瑜站台是「不成材幫不成材站台。」張博洋更痛批謝國樑連颱風天都不會看，還把責任都推給氣象局的蠢材，只要讓基隆人覺得丟臉就是罷免謝國樑的理由。聯電創辦人曹興誠上台戴著有中華民國國旗的帽子助講表示，跑來基隆幫謝國樑站台都是賣台的內奸，前總統馬英九說要守衛中華民國，其實是騙子，馬英九跟蔡英文說兩岸不可以講國與國關係，要講台灣是中國一部分，但是馬英九跑去中國大陸不敢說「中華民國」。他質疑，馬英九沒事去中國大陸，有沒有跟中共抗議把南京的中華民國墓碑拿掉。曹興誠又說，國民黨反對增加國防預算，又要說跟中國和談，但是談判時沒增加國防力量就是內奸。最後，曹興誠說，如果解放軍要登陸基隆，謝國樑會去迎接解放軍，所以明年要大罷免，把所有在台的中共內奸都罷免掉。台灣新社召集人游智彬在晚間8點22分左右搭乘宣傳車到達罷樑晚會會場，但被警方阻擋在外。游智彬大喊曹興誠都在說謊，騙青鳥來基隆，曹興誠立場反覆，一下子支持統一， 一下子又說要抗中，一下子又移民到新加坡，曹興誠是要騙青鳥上戰場，他的小孩根本就不用當兵。罷樑支持者則大罵游智彬滾回桃園，所幸在警方隔離下未發生衝突。