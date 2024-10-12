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▲韓森在記者會上表示這次勝率非常大，孫安佐不可能贏。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

藝人狄鶯、孫鵬的24歲獨子孫安佐，近日再度語出驚人，先前他到真人秀《拳願之星》中擔任評審，卻與另一名評審「台中燒打雞」韓森爆發肢體衝突，兩人當即相約擂台相見，要海扁對方，今（12）日，主辦單位發布賽前記者會，孫安佐表示自己已經是最強的了，所以沒有特別準備，會等著看韓森出新招；而韓森則自信表態他的勝率百分之2000。回顧韓森與孫安佐爆發衝突的導火線，當時兩人都坐在評審台上，沒想到韓森卻突然嗆聲孫安佐：「你憑什麼當評審」、「你懂格鬥嗎？」讓孫安佐直接暴怒，還作勢掐住韓森的脖子，沒想到反被韓森賞巴掌，事後韓森還砲轟孫安佐：「連清理排泄物的能力都沒有，還要別人幫他擦屁股！」而這一句話也點燃了孫鵬、狄鶯的怒火，事後便委託重讀去更換孫安佐的對手。據悉，兩人將在今（12）日在擂台上痛扁對方，在稍早記者會上，孫安佐坦言自己沒有多做準備，不過十分期待韓森會有哪些新招，而自己也有練了不少招式，只是目前還不能透露；至於韓森，則是自信心爆棚，表示今天的勝率百分之2000，孫安佐沒機會能贏，現在滿腦子只想著等等如何爆打孫安佐、教訓孫安佐，不過話鋒一轉，也表示沒有太多恩怨情仇，只有合法競技。