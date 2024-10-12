我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市長謝國樑罷免案明天投票，國民黨今（12）日舉辦「守護基隆」造勢晚會，力挺謝國樑。前總統馬英九也到場，他致詞說，謝國樑競選市長時，他5次來基隆輔選，這次罷免，他也來基隆10次，希望謝國樑十全十美。他還與謝國樑熱情擁抱，並要謝國樑不只要繼續當市長，還要連任，「不連任，我揍你一頓。」馬英九今天致詞，再度展現他的馬氏幽默。他說，現場雨有變小，代表他昨天做法，還是有點用。他為了謝國樑，來基隆10次，「怎樣，我待你不薄吧！」他呼籲基隆鄉親支持謝國樑，明天一定要投不同意票，力挺做人誠懇、做事認真、幫市民看緊荷包的市長。馬英九說，民進黨中央跟地方政府，違法亂紀、貪汙腐敗、層出不窮，還主張廢除死刑，民怨沸騰，政府卻束手無策，反而要發動罷免勤政愛敏的謝國樑，這政府很下流、沒有正當性，力挺謝國樑繼續推動市政，「基隆人很聰明，一定會投不同意，只有傻瓜才會同意罷免。」馬英九致詞結束，還跟謝國樑說，「我講得好吧！」他還獻上祝福謝國樑，「一定要連任，不連任話打你一頓！」主持人謝龍介起鬨，謝國樑想擁抱馬英九，謝國樑也舉起雙臂，馬英九說，「我以為他要吻我！」謝國樑說沒有，馬英九說，「你還頗知分寸。」最後兩人也深深擁抱。