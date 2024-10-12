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基隆市長謝國樑罷免案明天投票，國民黨今（12）日舉辦「守護基隆」造勢晚會，力挺謝國樑。謝國樑壓軸致詞，細數上任2年多來政績，他說他希望基隆成為愛的城市，但罷免就是仇恨，不要讓仇恨佔據基隆，明天大家一定都要投「不同意罷免」。今晚造勢晚會大雨狂炸，但謝國樑致詞時，雨勢終於停了。謝國樑細數政績，他說，上任以來已還債超過10億元，還債水準是20年來基隆最家的財政狀況，他還改善道路交通安全，基隆的交通事故，是全國第二低，僅次於台北市，他還關心教育、解決路平、騎樓整平，做得這麼好，卻被發動罷免，這對基隆很不健康。謝國樑說，明天的罷免投票，不只關係基隆的未來，還關係到台灣政局的穩定，如果明天不幸罷免成功，未來會有大罷免潮，民進黨會如火如荼發動罷免，這樣對國家好嗎？呼籲所有基隆市民朋友，為了政局穩定，明天一定要投下不同意，基隆不怕風、不怕雨，更不怕困難。