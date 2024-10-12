我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿龍（右）慘被金剛痛擊，被打到節節敗退。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

近日真人秀《拳願之星》掀起話題，其中備受矚目的就是星二代孫安佐對戰「台中燒打雞」韓森的對決，不過其他組參賽者也有亮點，像是男優出身的阿龍，也被粉絲頻頻熱議，先前他也曾在記者會上嗆聲和他對戰的「金剛」，當時更朝對方丟飛機杯、砸香蕉示威，今（12）日兩人在擂台相見，沒想到阿龍卻慘被金剛暴打，被痛扁到節節敗退，就連賽評都直呼：「感覺很痛！」男優出身的阿龍，對於格鬥一直都很有興趣，還曾在賽前記者會上嗆聲對手金剛：「難得有打老人的機會，我一定好好把握，好好回你山上養老就好。」讓金剛笑笑回應：「你的肋骨要保護好，不然可能會斷好幾根。」更狠酸：「棺材裡面不是裝老人，是裝死人。」沒想到後續阿龍拿出香蕉請金剛吃，還罵不停：「既然你叫金剛，住在動物園，吃你的香蕉就好。」沒想到嗆一嗆竟突然暴怒，又拿出飛機杯砸向金剛，讓金剛當場衝上前要海扁阿龍，因此兩人的對決也讓網友十分關注。今日登場的《拳願》上，先前口氣很大的阿龍卻反遭金剛痛扁，連續3回合都節節敗退，金剛不斷痛擊阿龍，還朝對方的腹部攻擊，讓阿龍蹲在地上不斷喘氣，也讓賽評緊張表示：「阿龍再不出擊真的會被讀秒！」最後更不敵金剛的左勾拳，當場倒地，賽評也都忍不住直呼：「感覺好痛！」不過後續金剛仍維持運動家精神，扶起阿龍並給予對方擁抱。