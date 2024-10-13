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▲孫安佐被韓森揍到滿臉都是血。（圖／拳願之星格鬥賽 YouTube）

▲觀眾們在看了孫安佐的表現後，掀起兩派討論，有人開酸，也有人理性分析，表示敢上台對戰職業選手就已經非常有勇氣。（圖／拳願之星格鬥賽 YouTube）

星二代孫安佐昨（12）日在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對決，要一解先前的恩怨，不過孫安佐最後卻慘被韓森痛扁，頭部遭到對方以左右勾拳痛擊，還流了滿臉血，雖然後續有嘗試擊倒對方，不過韓森似乎已經發現孫安佐對於地板招式不太擅長，使用許多地板攻擊，讓孫安佐毫無還手之力，孫安佐也因此落敗，對此網路上的討論也十分熱烈，不少網友開玩笑表示：「孫鵬、狄鶯，你們怎麼看？」、「狄鶯要開記者會了嗎？」不過也有觀眾點出1關鍵，指出孫安佐光是敢上台就已經勇氣可嘉。事實上，在今天稍早的比賽中，從第1回合開始，孫安佐就被韓森以腳攻擊頭部，差點站不穩，儘管後續嘗試將韓森打倒，只不過地板招數似乎不是孫安佐的強項，因此依舊是韓森佔據上風，接著到了第2回合，孫安佐疑似已經體力不足、不斷喘氣，讓賽評憂心喊話：「體力差很多啊，孫安佐已經大口喘氣了。」後續韓森更是不斷猛力攻擊，孫安佐不僅節節敗退，還被韓森揍到鼻血狂流，就連嘴角也滲出鮮血，在第2回合時，更是整個人呆坐在地板上，讓醫護人員趕緊上台協助止血，最終三回合結束，孫安佐仍然還不了手，被裁判宣布輸掉比賽。不過值得一提的是，不僅場上熱血沸騰，就連網路上都對孫安佐被暴打的過程討論得相當熱烈，許多網友無情開酸：「狄鶯要衝出來了嗎」、「安佐沒帶槍啦」、「術式沒有完全展開」、「還要去烏克蘭打仗嗎」、「知道不該去烏克蘭了吧」、「孫鵬、狄鶯，你們怎麼看？」不過也有觀眾表示孫安佐是業餘選手，對戰職業選手本來就難以攻破，孫安佐已經勇氣可嘉：「原本不看好孫安佐，但不得不說，這場孫安佐有像個男人應戰」、「至少他不是只有嘴砲，真的敢下去打」、「站上去已經很有勇氣了！」