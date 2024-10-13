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▲中國股市本週連續三日走跌後，使股民信心受挫。（圖／美聯社／達志影像）

在「十一」長假之後第一個交易日（8日），中國國家發改委在記者會上沒有如市場期望地推出刺激措施，股市在過去幾週的漲勢之中重挫，也使得外媒關注財政部12日記者會有沒有「放大招」，但官員僅發布了一系列「財政調節」措施，有分析指出其意圖是為了因應金融風險和經濟崩盤等結構性挑戰，而非額外的景氣刺激對策，憂心下週股市大跌的聲音也逐漸浮現。綜合外媒報導，本周稍早，中國發改委公布的經濟刺激措施令市場大失所望，使得中、港股市大幅大挫，中國國務院新聞辦公室10月12日上午10時舉行新聞發布會，中國財政部部長藍佛安聯同三名副部長排排坐，向中外媒體發布一系列的「財政增量政策」，宣布在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一籃子有針對性的增量政策措施。其中包括擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險；將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本；支持推動房地產市場止跌回穩；加大對重點群體的支持保障力度等；鼓勵有條件的地方盤活閒置資產，允許專項債用於土地儲備，支持收購存量房，等等。關於今年是否可以實現預算目標，藍佛安表示，中國財政有足夠的韌勁，通過採取綜合性的措施，可以實現收支平衡，完成全年的預算目標，請大家放心。此外，據藍佛安表示，今年中國的財政赤字上限是4.06兆人民幣、新增地方專債上限是3.9兆人民幣，分別比去年增加了人民幣1800億和1000億的規模，其中，包括已發和待發專債還有2.3兆人民幣的資金可於未來三個月、用來帶動地方投資等。針對地方化債，他則表示，中央在去年2.2兆人民幣的地方債限額基礎上，今年又安排1.2兆人民幣的額度，支持高風險地區化解存量債風險和清理拖欠企業賬款等，也有更多空間促進發展、保民生。藍佛安指出，財政部仍在研究其他政策工具，且中央財政也「還有較大的空間和赤字提升空間」，留下擴大舉債禮包的想像空間。中國股市本週連續三日走跌後，信心受挫的股民原本預期，繼9九月底「央媽」的寬鬆貨幣政策後，「財爺」能再出台規模在2至10兆人民幣的景氣刺激對策，以支撐下個星期股市反轉。不過，正副財長週六總結的財政增量政策，並未明顯提到任何額外的兆等級刺激方案，且藍佛安還留下擴大舉債的伏筆，讓不少微博網友大斥「畫大餅」。不少網友擔心下週的股市缺乏政策支撐力道。有網友就表示，「下週五估計可以抄底了，至於為什麼是周五呢? 因為連跌五天。」、「下週跑吧，聽了20多分鐘都是還債化風險，對股市沒提及嚴重不及預期。」、「給大家先畫個大餅，適時再推出。」、「下週繼續往下掉。」澳洲跨國銀行澳新銀行（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆(Raymond Yeung）認為，下週一中國股市恐「非常失望」，因為股民原盼財長發布會能再向市場注水數兆，支撐牛市，但藍佛安只留下未來還有舉債空間的伏筆，對股市週一開盤毫無助益。楊宇霆向《美國之音》表示，「如果用一個詞總結這場財長發布會，那就是降低金融風險，也就是，穩金融或化解地方政府（債務）是優先重點，當局未提出任何直接刺激經濟增長對策。」美經濟學者黃大衛接受大紀元採訪時表示，這次記者會比前幾天發改委的要好一點，有一些具體措施，也用上一些數據。但這些措施還是遠遠不夠，不算大招。他認為，中國現在陷入尷尬，因為過去一天天吹噓其偉大光明正確，現在要以大規模措施救市就是自打嘴巴，權威受損。他認為，目前中國經濟最大問題是大家對未來都沒有信心。按照西方的做法，就要改善大家的預期，但現在從發改委再到財政部的記者會，都沒有宣布多少招出來，「都是用一個拖的方式，儘量讓大家對中共要大規模救市的幻想保持的時間更長一些。」