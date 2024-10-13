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長期關心台灣局勢的日本資深媒體人、前《產經新聞》台北支局局長矢板明夫，為集結自由民主陣營各界力量，維護台灣自由民主與法治的生活方式，近日成立了「印太戰略智庫」（Indo-Pacific Thinktank，IPST）。在12日時，「印太戰略智庫」公布了最新民調顯示，有71.1%的日本受訪者支持日本與台灣建立正式外交關係，更有7成的日本民眾視台灣為主權獨立的國家。這項調查是由「印太戰略智庫」在9月下旬，透過與日本「產經新聞」長期合作的「博克斯」民調公司進行「日本人對台灣及台海問題的認知」民意調查。結果顯示多數日本民眾視台灣為獨立國家，71.2%認台灣獨立，僅8.2%認為台灣是中國一部分，20.6%不確定。在台海局勢部分，50%認為未來10年內不會發生戰爭，23.6%認為可能爆發衝突。至於日本前首相安倍晉三提出的「台灣有事就是日本有事」，則有38.3%的民眾贊同，30%反對，31.8%不表態。關於美國是否會出兵援台，有52.1%認為美國不會直接參戰，但會提供支持，39.1%認為會出兵，只有8.9%認為美國不會幫助台灣。若美國出兵援台，對於日本所扮演的角色，有46.6%主張向台灣提供法律允許範圍內的後方軍事支援41.4%支持經濟制裁中國。只有12%認為日本應完全不干預。不過針對日本與台灣的邦交關係，有多達71.1%民眾支持日台建立正式外交關係，另有23.6%民眾則認為要保持一定距離，僅5.3%民眾反對。針對日台未來的關係，52.7%民眾認為會更好，42.3%民眾則認為不會有太大變化，4.9%民眾覺得會更差。此外，有40.6%民眾認為日本應和台灣加強經濟關係，其次為26.7%安全保障、16.1%文化、10.2%政治。至於被問到最喜歡、不喜歡台灣哪一點，多數民眾認為台灣「人們很親切」、「日本發生天災時慷慨解囊」、「距離日本近有親近感」，不過有多達五成民眾認為台灣「交通太亂」。在日本民眾心中，台灣以55.0%的支持率成為亞洲最親近的國家，超過韓國和中國。而當被問及「誰是你心目中最能代表台灣的著名人士？」有53.8%選擇已故歌手鄧麗君，其次為前職棒選手郭泰源18.6%、前總統李登輝16.7%、前總統蔡英文7%和總統賴清德4%。矢板明夫指出，因為調查實施方式是打電話到座機，所以接受調查者的年齡偏大。如果用手機調查，可能蔡英文和賴清德的知名度會更高一些。不過，對大多數日本人來說，台灣的政治人物只會在國際新聞中出現，而鄧麗君和郭泰源曾經頻繁出現在日常的綜藝節目和體育比賽中，所以對這兩個人更熟悉。可見，日台的民間交流是非常重要的。這項民意調查是在2024年9月21日進行，對象是日本東京都、大阪府、札幌市、仙台市、橫濱市、名古屋市、神戶市、福岡市8大主要城市的逾3000名18歲以上民眾，並採用室內座機電話方式進行。共14道單選題。此份針對台灣及台海局勢所做的民意調查，結果顯示日本民眾對於台灣及相關議題的高度關注和多元觀點。