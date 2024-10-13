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▲《拳願之星》肯定孫安佐的運動家精神。（圖／拳願之星臉書）

▲▼孫安佐三回合大多處於被打的狀態，韓森一路佔上風，屢屢給予孫安佐迎面痛擊，最終奪下勝利。（圖／拳願明星格鬥賽YouTube）

▲▼孫安佐（上圖左）輸掉比賽後發言，喊說「我會繼續前進努力」。（圖／拳願明星格鬥賽YouTube）

星二代網紅孫安佐昨（12）日在真人秀節目《拳願之星》和「台中燒打雞」韓森展開格鬥賽，不過韓森有2年職業拳擊經驗，孫安佐只是業餘選手，孫安佐連三回合都被韓森痛扁，甚至第二回合就掛彩，鼻子以下滿是鮮血，但他不僅奮戰到最後一刻，賽後也展現運動家風度，主辦單位發文大讚：「毫不畏懼，勇氣可嘉，值得肯定，真男人！」今天凌晨，《拳願之星》在官方粉專發文：「孫安佐毫不畏懼，完成人生第一場格鬥賽，勇氣可嘉，值得肯定！」稱讚孫安佐賽前認真訓練，還勇敢站上擂台，為真男人的表現。貼文一發布，網友湧入附和：「真的，比一堆嘴上說拳的強多了」、「孫安佐很棒，新手打了兩回合已經很棒了，比一堆只會嘴的人」、「沒有孫安佐，根本不可能有這個流量，對手其實也是要感謝他，而且上台沒有退縮，雖然輸，但精神可佳」、「輸了失敗了再站起來，越戰越勇才是真男人」、「敢上擂台，值得掌聲」、「這小孩子不錯啊！打完就是好朋友了啦！」孫安佐一開打就被韓森以腳攻擊頭部，差點沒站穩，但他沒有怯戰，試圖以右勾拳將韓森壓制在地，然而，韓森立即反轉局勢，祭出地板招數狂歐孫安佐，連續重擊他的頭、臉部，導致孫安佐眼角濺血， 第二回合，孫安佐看似已經體力不支，不斷大口喘氣，接著又遭韓森揍到流鼻血，嘴角也滲出鮮血，整個人呆坐在地板上，醫護人員趕緊上台協助止血。最後，韓森似乎知道孫安佐的弱點，不斷使出地板招式，把他壓在地上痛毆，孫安佐幾乎沒有還手的機會，雖然後續有站起來，使用左右勾拳反擊，不過最終三回合結束，韓森已明顯占上風的表現拿下勝利，對此，孫安佐拿起麥克風向全場喊話：「即使我今天輸了！我也是會繼續前進努力的！」獲得台下許多觀眾的喝采。