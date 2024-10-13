我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲將在11月5日收押滿2個月，政治評論員吳靜怡今（13）日透露，民眾黨內推測柯文哲羈押期滿後將被起訴，因此19日會在柯文哲的家鄉舉辦最終場「喪事喜辦聲援柯文哲鬧劇」集會，以便接下來把重點放在起訴相關的工作；而「柯文哲起訴後也不打算被交保」，就是要繼續扮演被政治迫害的角色。曾任民眾黨社群工作的政治評論員吳靜怡今天指出，民眾黨內沙盤推演的主軸是柯文哲羈押期滿後將被起訴，而且柯文哲不打算交保離開看守所，主要原因是「柯文哲就能繼續扮演被政治迫害的角色，上演寧願在土城也不要妥協的戲碼」。吳靜怡質疑，如果柯文哲不出來，難道整碗每年有上億補助款的黨就要送給黃國昌了嗎？她進一步列出京華城案時間軸，認為柯文哲在整個案子的各種時機點都「掐很準」，包括隨行秘書「橘子」許芷瑜出國就在應曉薇意圖出境時、被搜索約談的前一天宣布請假黨主席等等，質疑有人洩密給柯文哲，「到底是誰膽敢在賴清德眼皮下洩密？」她也認為，黃珊珊跟陳佩琪在這幾波案子中扮演什麼角色、會不會收到傳票？都值得關注。