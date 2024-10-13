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新竹竹北一名葉姓健身教練，涉嫌夥同另外2名健身教練，凌虐年僅6歲及3歲的小姊弟，本月6日，3歲弟弟被送醫時，院方發現其全身多處傷痕，且睪丸發黑，緊急通報相關單位，全案才因此曝光，目前3人均被收押禁見。事情傳開後，12日晚間，有民眾發動私刑正義，前往葉姓教練經營的飲料店砸店，店面玻璃被打破碎裂，嚇壞附近居民，警方也前往現場了解狀況。回顧案情，本月6日，醫院接到3歲弟弟送院救治，其身上多處傷痕，且血流不止，整個人呈現昏厥，院方驚覺有異狀，脫衣仔細查看男童身體，院方驚見弟弟的睪丸發黑，腳背到背部有大片紅腫、瘀青，疑似遭抽打虐待，立即通報警方與社會處單位介入調查。據了解，3歲弟弟與6歲姊姊由媽媽扶養，近日，小姊弟被交由2名健身工作室的葉姓友人照顧，未料2名葉男卻涉嫌虐待，事件爆發後，檢警介入偵辦，2男遭羈押禁見。而檢警進一步追查，又查出一名鍾姓教練也涉案，他與2名葉男將小姊弟載到山區，將2童吊掛在樹上、放狗撕咬，導致小姊弟因過度驚嚇，出現精神崩潰狀態。而虐童事件延燒6天，引發民眾怒火，12日晚間10時許，葉姓教練以愛犬命名的飲料店，遭人持棍棒狂砸，警告意味相當濃厚。對此警方表示，目前相關涉案人業已羈押在案，呼籲民眾應保持理性、冷靜，勿有不理性或違法、違序之行為，如有違法情事，警方將依法究辦，以維護社會治安、保障人民安全。