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▲基隆市長謝國樑罷免投票案今天登場。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑罷免投票案今天登場。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑罷免投票案今天登場。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑罷免投票案今天登場。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑罷免投票案今天登場。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑罷免投票案今天登場。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

基隆市長謝國樑罷免投票案今（13）日登場。投票時間自上午8時起投票，到下午4時結束。昨天晚間基隆下起傾盆大雨，不過今早近8時隨即放晴，一早各地投開票所開始湧入排隊人潮。昨天晚間基隆下了超大雨，天氣恐影響投票率，不過今天早上近8時左右，基隆天氣終於放晴，不少民眾8點就前往投票排隊投票。選委會預估，最晚晚上6時30分投票結果就會出爐。中選會公告投票人數31萬0797，罷免案成立須達到投票人數的25%即7萬7700票門檻，且同意票高於不同意票。