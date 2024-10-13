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中華隊同組多明尼加又添中職戰力！世界12強賽即將進入倒數1個月，除了中華隊在7日公布正式28人名單外，多明尼加在近日也透過社群媒體平台公布球隊成員。世界12強賽將在11月開打，中職的洋投成為不少國家隊戰力人選，其中以多明尼加隊最多。根據媒體日前報導，包含兄弟的德保拉、統一中繼投手裴瑞茲、台鋼雄鷹洋砲魔鷹都可能在徵詢名單之內。德保拉在9月中率先證實，自己已經確定入選多明尼加隊，但關於是否參加，目前仍在思考中。裴瑞茲過去曾有大聯盟經驗，在今年轉戰中職，成為統一最強力的中繼主力，出場數也相當多。12強賽的B組賽事在台灣的大巨蛋舉行，中華隊預賽賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲以及18日的最終戰對古巴。