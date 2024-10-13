中華隊同組多明尼加又添中職戰力！世界12強賽即將進入倒數1個月，除了中華隊在7日公布正式28人名單外，多明尼加在近日也透過社群媒體平台公布球隊成員。多明尼加隊在昨（12）日宣布，效力中職統一7-ELEVEn獅的洋投裴瑞茲（Hector Perez）確定入選，此外，中信兄弟多年洋投德保拉（Jose De Paula）在日前就成為多明尼加隊的戰力之一，2人屆時都可能會和同組的中華隊交手。
多明尼加補進中職戰力 有望對決中華隊
世界12強賽將在11月開打，中職的洋投成為不少國家隊戰力人選，其中以多明尼加隊最多。根據媒體日前報導，包含兄弟的德保拉、統一中繼投手裴瑞茲、台鋼雄鷹洋砲魔鷹都可能在徵詢名單之內。
德保拉在9月中率先證實，自己已經確定入選多明尼加隊，但關於是否參加，目前仍在思考中。另一方面，多明尼加隊在今（13）日稍早透過社群平台帳號公布，獅隊的強力牛棚裴瑞茲也確定入選多明尼加國家隊。
裴瑞茲過去曾有大聯盟經驗，在今年轉戰中職，成為統一最強力的中繼主力，出場數也相當多。本季共出賽36場，沒有先發，主投54局拿下3勝、2敗，以及13次中繼成功、8次救援成功，防禦率是優質的1.50，倘若碰頭中華隊，將是名不好對付的投手。
12強賽的B組賽事在台灣的大巨蛋舉行，中華隊預賽賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲以及18日的最終戰對古巴。
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世界12強賽將在11月開打，中職的洋投成為不少國家隊戰力人選，其中以多明尼加隊最多。根據媒體日前報導，包含兄弟的德保拉、統一中繼投手裴瑞茲、台鋼雄鷹洋砲魔鷹都可能在徵詢名單之內。
德保拉在9月中率先證實，自己已經確定入選多明尼加隊，但關於是否參加，目前仍在思考中。另一方面，多明尼加隊在今（13）日稍早透過社群平台帳號公布，獅隊的強力牛棚裴瑞茲也確定入選多明尼加國家隊。
裴瑞茲過去曾有大聯盟經驗，在今年轉戰中職，成為統一最強力的中繼主力，出場數也相當多。本季共出賽36場，沒有先發，主投54局拿下3勝、2敗，以及13次中繼成功、8次救援成功，防禦率是優質的1.50，倘若碰頭中華隊，將是名不好對付的投手。
12強賽的B組賽事在台灣的大巨蛋舉行，中華隊預賽賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲以及18日的最終戰對古巴。