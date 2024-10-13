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▲▼孫安佐（上圖後）在拳擊賽被韓森痛扁，勝負明顯。（圖／拳願明星格鬥賽YouTube）

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐昨（12）日在真人秀節目《拳願之星》和「台中燒打雞」韓森展開格鬥賽，沒有拳擊比賽經驗的孫安佐，三回合被職業選手韓森壓著打，眼口鼻全濺血，吞下敗仗，有女網友稱拿出5萬元壓「男神」孫安佐勝出，怎料，結果出爐後，她大呼：「5萬丟水溝了！」一名女網友疑似參加孫安佐和韓森的格鬥賽賭盤，昨天晚上在Threads發文：「只有我押孫安佐5萬嗎...」深夜11點多，孫安佐確定輸掉比賽，她失望寫下：「別說了！5萬丟水溝了！男神也輸了！」好友留言：「這次不是送錢的嗎...怎麼會下孫」、「他會贏才有鬼」、「沒事的，5萬而已」、「我覺得他至少像個男人給人挨揍，帶種」、「沒事！我也下孫！」孫安佐一開打就被韓森以腳攻擊頭部，差點沒站穩，但他沒有怯戰，試圖以右勾拳將韓森壓制在地，然而，韓森立即反轉局勢，祭出地板招數狂歐孫安佐，連續重擊他的頭、臉部，導致孫安佐眼角濺血， 第二回合，孫安佐看似已經體力不支，不斷大口喘氣，接著又遭韓森揍到流鼻血，嘴角也滲出鮮血，整個人呆坐在地板上，醫護人員趕緊上台協助止血。最後，韓森似乎知道孫安佐的弱點，不斷使出地板招式，把他壓在地上痛毆，孫安佐幾乎沒有還手的機會，雖然後續有站起來，使用左右勾拳反擊，不過最終三回合結束，韓森已明顯占上風的表現拿下勝利，對此，孫安佐拿起麥克風向全場喊話：「即使我今天輸了！我也是會繼續前進努力的！」獲得台下許多觀眾的喝采。韓森則先暗酸孫安佐：「其實打贏這場，沒有什麼好光榮的，但有些時候，暴力它不能解決問題，但它可以解決問題的人。」話鋒一轉，他語重心長表示：「有多少人，想要藉著我的手來打你，集氣在我這裡，我可以感受到民眾的聲音，但是我並不討厭你，某方面來說，你也算是我的貴人，但是我只想讓你知道，你值得用更好的方式出現在大家眼前。」