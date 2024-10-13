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▲福勝亭即將迎接週年慶！連續12天「3款定食169元」飯菜湯吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金子半之助喜迎十週年慶，吃天丼「送主餐半價」優惠券。（圖／香繼光提供）

外食族最喜歡的美食優惠必收！福勝亭週年慶將於10月16日開跑，3款指定定食「下殺169元」大放送，連續12天爽吃白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽無限享用；日本金子半之助也喜迎來台十週年慶，10月14日起到店消費經典天丼「免費贈送主餐半價」優惠兌換券一次整理。慶祝完國慶日準備開吃福勝亭週年慶！10月16日至10月27日連續12天爽吃「3款指定定食下殺169元」大放送，福勝亭定食都會附上日式醬菜及醋飲，同時還能享用店內白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續吃，一餐吃到飽只要169元好划算。雖然目前業者尚未公布指定品項，但根據過去經驗，預測應該是開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食3款最有機會；福勝亭還預告，週年慶優惠定食都可以加價升級套餐，搭配飲料、涼拌小菜、現炸揚物等一起吃飽飽。粉絲可鎖定《NOWnews今日新聞》為大家報導第一手消息。日本金子半之助歡慶來台十年，舉辦食年一刻感謝祭十週年慶，10月14日至11月10日，凡到店用餐消費經典天丼，即「免費贈送主餐半價」優惠兌換券，優惠連續28天將近一個月回饋饕客。提醒大家，數量有限，送完為止。