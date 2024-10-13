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▲罷免案領銜人戴璟安稍早前往投票，受訪時透露「心情滿緊張的」。（圖／翻攝自選委會直播）

▲基隆市長謝國樑罷免投票案今天登場。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑現身投票。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

基隆市第19屆市長謝國樑罷免案今（13）日舉行投票。投票時間自上午8時起投票，到下午4時結束。罷免案領銜人戴璟安稍早前往投票，受訪時透露「心情滿緊張的」，因為這是基隆第一次罷免案，也提到投完票第一件事要「先回家補眠」。謝國樑罷免投票案今天登場，昨天晚間基隆下起傾盆大雨，不過今早近8時隨即放晴，一早各地投開票所開始湧入排隊人潮。戴璟安今上午約10時左右現身碇安里里民活動中心投票，戴璟安受訪時坦言，其實心情滿緊張的，因為這是基隆第一次罷免案，對於能有這樣機會投票是很開心的，期待最終結果，但不管結果如何，這都是民主的一部分。戴璟安認為，這就是台灣，每個人不管想法、政治偏好如何，都能出門為自己理想投票，這就是台灣的價值。談及投完票的第一件事？戴璟安笑稱，可能先回家補眠，昨天睡得沒那麼好，畢竟從3月多開始也是200多天，主要是志工也努力表達自己聲音，那補眠後就是等下午5時的開票結果，仍對投票結果期待，也預告今下午5時會在光一路橋下有開票活動。