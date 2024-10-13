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民眾黨10日下午在西門町發起「集結！司法正義」活動，卻遭酸挺柯文哲的活動辦了一個多月，人越來越少。台中市黨部主委江和樹指出，民進黨早期上街頭，即使沒人聽也堅持要講，現在竟反過來笑小黨！他要問綠營「青鳥還在嗎？」是否不再上街頭，而是違反民進黨以前說的民主精神，早已轉向飛進校園？民眾黨於國慶日在捷運西門站6號出口廣場舉行「集結！司法正義」活動，包括網紅館長陳之漢、民眾黨團總召黃國昌、柯文哲妻子陳佩琪等人皆現身。網紅四叉貓事後上傳一張空拍圖，指現場大約500人左右，外界因此狠酸，民眾黨為柯文哲辦各種集結活動才一個多月，卻越辦人越少。民眾黨台中市黨部主委江和樹今（13）日指出，執政黨不須用上萬人的大型造勢活動，去對比小型宣講會的一兩百人。宣講活動已經舉辦60幾場，他強調即使只有10個人的客廳會，民眾黨也會去講，「這就是我們的態度」。江和樹說，早期民進黨從事街頭運動，沒人聽也要講，現在民眾黨現場有人、線上也有人，竟還要被綠營側翼嘲笑！他強調民眾黨「不怕人笑，只怕你沒看到」，會繼續將正能量帶給所有支持者與小草。他並反問「你們的青鳥還在嗎？還是已經違反當初說的民主精神，轉而飛入校園？這就是你們民進黨的態度嗎？」