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受惠中秋節慶效應，興櫃餐飲乾9月自結合併營收4.11億元，年減2.23%；第3季合併營收11.7億元，年減10.14%；1月到9月累計營收合併營收達34.03億元，年減7.22%，單月、單季、累計合併營收均為同期次高。展望第4季，台灣事業展3間分店迎歲末旺季，看好營運表現。乾杯集團表示，9月營收受惠中秋節慶效應，雖今年中秋沒有連假，台灣餐飲事業來客仍表現強勁，業績持穩、優於預期表現。外販事業同受節慶熱絡帶動，在今年持續拓展新客累積下，業績與去年同期比大幅成長逾9成，創下歷年單月最高業績，為集團貢獻強勁業績。海外部分，乾杯集團指出，KANPAI CLASSIC英國倫敦首店經2個月試營運，於9月19正式開幕，開幕後來客成長逾9成，也同時為台灣KANPAI CLASSIC帶來話題，帶動品牌業績成長。至於中國大陸事業受大環境影響，持續調控體質，老乾杯已於8月重新定位價格帶，帶動來客成長，策略效益將逐步顯現。其中上海部分分店遇75年來登陸上海最強颱風「貝碧嘉」影響三日營運表現。截至目前集團總店數62家，台灣50家、中國大陸11家、英國1家。展望第四季，乾杯集團提到，百貨周年慶陸續開跑，聖誕節、跨年、尾牙皆為聚餐高峰期，台灣事業持續展店，10月黑毛屋桃園華泰名品城店正式開幕，11月老乾杯與黑毛屋雙品牌於桃園台茂店登場，為成長動能添加柴火。同時，旗下鍋物品牌「黑毛屋」、「黑毛屋本家」掌握暖身商機，推出應景且特色的大和芋珍味和牛鍋與柚子鍋吸客，在秋冬鍋物旺季及節慶帶動下，乾杯集團看好第四季營運表現。