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▲2023年8月，新青安貸上路後，房貸期數就居高不下，連續3季不斷創高。（圖／翻攝財政部YT／鄭文在提供）

▲房貸排隊潮在今年7月傳出，銀行早已開始自我約束，央行9月作為稍嫌晚了些。（圖／NOWnews資料照）

▲銀行房貸水位想要下降，必須存款速度大於銀行放貸速度，如果房貸購屋熱度依舊，則無法下降。（示意圖／Pxfuel）

銀行房貸水位拉警報，但全國平均房貸期數持續攀升！今年第1季，全國平均房貸期數破25年，再創歷史新高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安貸推出後，最常40年還款期限，使用者眾多，不斷拉高貸款期數，不過，央行第7波信用管制9月20日已上路，是否將讓熱度趨緩？可再觀察。據聯徵中心最新統計，今年第1季，全國房貸族平均貸款期數追平歷史最高的305個月，已是連續3季站上300個月，其中，台北市297期、新北市316期、桃園市318期、台中市319期、台南市309期、高雄市315期，六都全部呈現持續走揚趨勢。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安貸2023年Q3上路後，全國平均貸款期數不斷攀升，連續3季破300期，顯示房貸期數不斷擴張，國人使用新青安貸「最長貸款期限40年」及其它長年期房貸方案越來越普遍。不過，由於聯徵資料更新通常會晚2季，目前時序已步入第3季，央行已在9月20日祭出第7波信用管制，放款期數是否會有下滑趨勢，須等到明年實際數據出現後，才有辦法見真章。曾敬德指出，其實在今年7月多，房貸排隊潮發生後，多家銀行亦傳出房貸水位拉警報消息，當時就有許多銀行放貸緊縮，降成數、升利率，顯示銀行是遵從銀行法72-2條規定，避免貸款資源過度集中不動產，造成金融系統性風險。換句話說，就是銀行可放貸不動產的銀彈早已稀少，央行還未有作為情況下，銀行就已開始自我管制，至於今年9月20日祭出的第7波信用管制，宣告打炒意味遠大於實際意義，畢竟一般購屋族貸不到款，沒錢買房子，成交熱度就不會持續。所謂「房貸水位」係根據「銀行法72-2」規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%，國銀多以28%~28.5%作為警戒值。財經學者章定煊指出，所謂的銀行水位拉警報，其分母主要是存款，也就是說，國人存款速度如果高於銀行房貸放款速度，就能下滑，但如果房市熱度持續，銀行持續放款，高於存款速度，水位自然就降不下來。