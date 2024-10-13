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▲先前孫安佐（右二）和同是星二代的林吟蔚（左二）上節目《命運好好玩》。（圖／JET綜合台提供）

▲孫安佐是忠實的二次元動漫迷，他透露自己最喜歡《咒術迴戰》中的角色五條悟。（左為何篤霖，中為孫安佐經紀人重讀天月，右為孫安佐）。（圖／JET綜合台提供）

星二代孫安佐昨（12）日在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對決，沒想到慘遭痛扁，流了滿臉血，然而他戰到最後一刻的精神也引來外界認可，爸爸孫鵬對兒子「說話算話」讚譽有加。先前孫安佐和同是星二代的林吟蔚上節目《命運好好玩》也透露先前去泰國是想逃離爸媽孫鵬、狄鶯的掌控，還在當地被邪教綁架，差點喪命，他也曝光自己改名的原因。孫安佐坦言從5歲時，因父母覺得「孫華」不夠順口，改名為孫安佐，這次改名則出於隱私考量，他認為訂飯店或領取包裹時，使用「孫安佐」這個名字容易被認出，因此改名為「孫健豪」可以更好地保護個人隱私，原本以為改名能隱姓埋名，沒想到新名字也被曝光，主持人何篤霖打趣地說：「你這輩子注定高調，逃不掉的！」孫安佐也不禁感慨：「可能要逃到海外去，才能真的低調。」但他透露改名後確實感受到不同的氛圍，覺得「健豪」代表了他更成熟的一面，而「安佐」則象徵天真與保有初心，他自己還是比較喜歡孫安佐這個名字，因為他不想喪失初心。孫安佐是忠實的二次元動漫迷，他透露自己最喜歡《咒術迴戰》中的角色五條悟，並現場教何篤霖比出動漫中的經典手勢「領域展開」，讓一旁的陳亞蘭忍不住笑虧何篤霖：「你的眼神根本就沒有，你看一下人家好不好！」此外，他手上刺著《DARLING in the FRANXX》角色「女神02」的眼睛以及《2077》角色「Lucy」的眼睛，他相信這些角色能給他力量。他也大方分享在泰國時的驚悚經歷，在年初為了脫離父母，與前女友前往泰國發展事業，他指出自己當時被邪教盯上，被綁進醫院強行注射鎮靜劑，和隔壁病床老人能量交換，差點命喪當地醫院，這次事件讓他患上創傷後壓力症候群（PTSD），回到台灣後感覺身邊充滿敵意，但其實父母不需要太過於保護他，孫安佐直言：「我覺得他們可以不要那麼在乎我，也許就不會那麼疲於奔命。」節目現場，命理老師也幫孫安佐分析跟父母之間的人生課題