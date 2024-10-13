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基隆市長謝國樑罷免案於今（13）日投票，對此民進黨秘書長、基隆市前市長林右昌上午也現身投票所投票，受訪時還自曝自己忘記帶身分證，又折返回家拿，並提到這是基隆有史以來第一次罷免，呼籲大家把握公民的權利，並認為基隆政治邁入新的階段， 大家都應該用正向健康的態度，來看待民主深化過程。林右昌上午現身投票所投票，受訪時更稱自己忘記帶身分證，又折返回家拿。被媒體問及會不會緊張，林右昌表示不會緊張，而台灣是個年輕的民主國家，還有很多需要學習的地方。林右昌說，這是基隆有史以來第一次罷免，呼籲大家把握公民的權利，鼓勵大家出來投票。至於投完票有何計畫，林有昌回應，今天就是很平常的一天，投完票以後，等一下要去買早餐回家給老婆吃。林右昌也說，今天投票過後，基隆地方政治邁入新的階段，大家都應該用正向健康的態度，來看待民主深化的過程。媒體追問今日的罷樑恐迎來明年大罷免潮，林右昌認為過度解讀，台灣是個年輕的民主國家，還有很多民主過程需要學習的地方，不只這一次，還包括釋憲、行政院覆議，對台灣社會來說，都是民主學習的過程。