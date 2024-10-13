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▲活動現場設有大型KTV應景遊戲，相當趣味。（圖／官方提供）

▲「被 KTV 耽誤的牛肉麵店」第一次現身市集，現場可以買到錢櫃「雙寶紅燒牛肉麵禮盒」，每日限量 100 碗牛肉麵、限量 100 份水餃。（圖／官方提供）

▲CASETiFY 於即日起至 10 月 20 日於信義香堤大道打造快閃空間，完成指定任務還可免費拿到扭蛋。（圖／記者周淑萍攝）

週日迎來好天氣，今（13）日東北季風減弱，風向轉為「偏東風」，白天氣溫回升，中南部可以來到30度以上，北部、東半部高溫也有28至30度，好天氣該去哪裡走走？台北華山文創園區有 foodpanda 粉紅祭，邀請特色美食，今晚還有怡岑、王 ADEN、怕胖團、麋先生現場開唱。此外，信義區則有知名配件品牌CASETiFY推出的快閃空間，完成指定任務還免費獲得扭蛋。foodpanda粉紅祭活動今（13）日為最後一天，將從13:00-20:00舉辦，這次以大型KTV為主題，應景遊戲、美食通通沒錯過。KTV 美食包含必吃滷味拼盤、炸物、水餃，其中最受矚目的就是被稱為是「被 KTV 耽誤的牛肉麵店」第一次現身市集，現場可以買到錢櫃「雙寶紅燒牛肉麵禮盒」，每日限量 100 碗牛肉麵、限量 100 份水餃，現場美食都有外帶自取7.9折優惠。同時現場集結多家熱門排隊名店，包含， Café from mars、浪漫屋 by 詹記的浪漫大詹、魚擺擺重慶火鍋、山海豆花、新村站著吃烤肉等超過 30 間人氣名店一次吃。現場還推出KTV炒熱氣氛必備遊戲，像是巨型骰盅、敲敲杯、卡牌心臟病等 KTV 必備遊戲，趣味十足。針對 pandapro會員會送上黎記冰糖醬鴨滷味拼盤、爽肺潤喉的喉糖等 KTV 主題大禮包，還享有免費 360 度環繞拍攝體驗。今下午歌手、樂團現場開唱。14:30 怡岑15:30 王ADEN16:00 DJ Afuro George18:00 怕胖團19:30 麋先生MIXERCASETiFY 今年首度登上台北時裝週，於即日起至 10 月 20 日於信義香堤大道打造「CASETiFY 風格實驗室」快閃空間，內建 多媒體互動裝置風格探測儀，用戶可以根據自己的性格、喜好與風格取得 CASETiFY 印花設計推薦，並結合時下流行的 DIY 串飾，凡在 A11 門市消費滿額即可獲得一張體驗券，自行設計吊飾，同時來店打卡即可獲得扭蛋，內含可愛 CASETiFY 小吊飾。