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基隆市第19屆市長謝國樑罷免案今（13）日舉行投票，台北市議員鍾小平特地現身基隆替謝國樑加油打氣，怎料，他竟脫口喊出違反《公職人員選舉罷免法》相關話語。對此，中選會稍早回應，若有違規案件，都會依法處理。今天是謝國樑罷免案投票日，謝國樑一早就前往港通里民活動中心投票，投完票受訪後，鍾小平驚喜現身基隆，來幫謝加油打氣。不過，鍾小平在受訪時，竟脫口喊出違反《公職人員選舉罷免法》相關話語，讓謝一臉尷尬，鍾經媒體提醒可能涉及違法會被罰款，他才改口「行政中立」。針對鍾小平稍早言論恐觸犯《公職人員選舉罷免法》？中選會回應，罷免投票日當天依法不得有選舉罷免活動，至程序進行中的事項，選務機關不予評論，若有違規案件，也都會依法處理，不做其他評論。中選會日前發布新聞稿曾說明，依《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票日從事罷免活動。違者，政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人，處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。上述以外之人，處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。請政黨、民眾及媒體業者務必遵守，避免觸法受罰。