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狄鶯、孫鵬獨子孫安佐昨（12）日在真人秀節目《拳願之星》和「台中燒打雞」韓森展開格鬥賽，沒有拳擊比賽經驗的孫安佐，三回合被職業選手韓森壓著打，眼口鼻全濺血，吞下敗仗，他凌晨現身酒吧，臉上貼著紗布，手拿冰袋，全場客人高聲歡呼：「安佐第一名！」一名網紅「凱開｜jiun kai」在Threads上傳一段影片，孫安佐換上父親演出的國片《角頭—大橋頭》T恤，左眼眉貼上紗布，左邊嘴角還有血痕，手拿一大包冰敷用的冰袋，一進餐廳就接受顧客震耳欲聾的喝采，許多人拿起手機對著他拍，孫安佐也多次舉起手臂，掛著笑容害羞回應。孫安佐經紀人大喊：「孫安佐戰到最後一刻！」所有人再次報以熱烈歡呼，不停喊：「讚讚讚讚！」原PO標記孫安佐，寫下：「風風雨雨的男人回來了！」大批網友表示：「不討厭也不喜歡他...但對他今天的行為感到佩服」、「不知道為什麼，就感覺他很單純，傻傻的」、「趕快康復平安」、「安佐不錯耶，誰沒年輕過？想想年輕的自己，雖然酸他的人很多，但我還是觀注他」、「不是他粉絲也不是黑粉，他今天雖然輸了！但他確實贏了個respect，有氣魄！」