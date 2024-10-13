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前總統蔡英文今（13日）凌晨表示自己已啟程前往捷克等歐洲國家，向歐洲朋友傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念。針對衛報報導，蔡英文原訂訪英的計劃因英國外交大臣拉米（David Lammy）即將訪中而延後，民進黨立委王定宇認為，中國政治上的打壓是不正常的干擾因素，「不正常的東西不會長久」，未來蔡英文一定還有機會訪英。前總統蔡英文此行將造訪捷克、法國和比利時。首站將在捷克參加論壇並發表公開談話。民進黨立院外交及國防委員會召委王定宇今天表示，這是台灣非常重要的卸任元首外交。蔡英文總統任內的台歐關係良好，卸任後首度出訪就來到歐洲，相信對於總統賴清德進一步提升台歐互動都有幫助。針對衛報獨家揭露，由於英國外交大臣拉米即將訪中，因此蔡英文原訂訪英的計劃也因此延後。王定宇則認為，就他了解，蔡英文訪歐英國當然是值得考慮的地方，尤其她「博士的求學生涯是在英國倫敦的政經學院、她的英文充滿了濃濃的英國腔」，在英國有許多師友。但是因為「客隨主便」，不管什麼因素，這趟訪歐有沒有英國，未來還是有機會造訪。王定宇也直指，中國政治上的打壓當然都是干擾的因素，「但是這些不正常的干擾因素、不正常的東西不會長久」。祝福蔡英文前總統 這一趟訪歐順利平安，未來能夠多多協助讓國際看見台灣、提升台灣與自由民主主流國家的合作。