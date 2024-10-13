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▲有關民眾黨的國中公民複習講義題目，在網路引起熱議，台中市議員江和樹指「亮點」在下一題。（圖／江和樹提供，2024.10.11）

▲國中公民複習講義的題目，原始出處是4年前民眾黨成立台南服務處的臉書發文。（圖／翻攝民眾黨臉書，2024.10.11）

▲4年前民眾黨成立台南服務處，由當時的中央黨部祕書長謝立功帶領立法委員蔡壁如等人到場揭牌。（圖／翻攝民眾黨臉書，2024.10.11）

近來網路熱議一則國中公民複習講義的題目，要求從民眾黨臉書貼文的截圖，判斷政黨成立的最終目的為何。網友認為「扮演監督者的角色」和「爭取執政權以取得執政權力」之間好難選，有人笑稱ABCD「以上皆是」、「以上皆非」，考生哀號選擇困難「這題應該送分吧」！民眾黨台中市黨部主委江和樹批評題目綠到會出汁，且「亮點」在下一題，他問「國中公民教育中立一點，有那麼困難嗎？」這兩天網路熱議的「國中公民複習講義」考題，題目為「台灣民眾黨成立地方服務處，附圖是其臉書貼文，根據圖中内容判斷，說明政黨成立的最終目的為何？」附圖「民眾黨公告」，文字內容是「我們深耕基層，一步一步穩紮穩打。邀請每一個朋友，與我們並肩同行，為了臺灣、為了你我繼續打拚！」考題給了4個答案（A）從中獲取政黨利益、（B）扮演監督者的角色、（C）為特定民眾表達意見、（D）爭取執政權以取得執政權力。最多網友猜B或D，題本附的正確答案是D。猜D的網友解題，指政黨成立的最終目的，本就是「爭取執政權以取得執政權力」；但猜B的網友主張，題目既特別點名是台灣民眾黨成立地方服務處，就該加入時事考量，當然是「扮演監督者的角色」；選C的網友認為臉書內容強調深耕基層，當然是「為特定民眾表達意見」。另有人認為4個答案都對，還有人配合題目加了時事哏，另創E、F、G等答案選項，挖苦民眾黨主席柯文哲人在看守所。有網友批評，如果只是要考關鍵字，乾脆不要附圖，「『地方服務處』是這個題目的敗筆」。事實上考題並非杜撰，且引用有據，民眾黨2020年11月1日在台南成立服務處，當時的中央黨部祕書長謝立功帶領黨團總召賴香伶、黨團主任陳琬惠、立法委員蔡壁如、張其祿、邱臣遠等人到場揭牌，當天柯文哲並未出席，只是這家總公司位於台南市的出版社，將長達525字的臉書文，只取前2句和後4句當考題，令人難以看清全貌。一名星期天還在上補習班的國三生，看了題目後秒問「這題太難了！可以送分嗎？」還有網友說，其實亮點在下一題的「網軍題」，並感嘆現在的公民題目實在太寫實了。民眾黨台中市黨部主委江和樹日前才揭發，台中市明星國中老師在課堂罵民眾黨立委黃國昌是「民主之賊」，他認為這一題明顯在諷刺民眾黨，且下一題「僱用大量網軍」講的就是民進黨，卻「為什麼不敢寫清楚，只寫某國執政黨？」他指出，成立政黨就是想要執政、讓台灣變得更好；至於成立地方服務處的目的很簡單，就是多了一個和地方政府溝通的橋樑、讓政治能融入人民的每一天，這才是民眾黨最重要的價值。