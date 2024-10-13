蘋果iPhone 16系列手機上月開賣，不少民眾都已經換購新機，在這次新機最受矚目的就是新增「相機控制」按鍵，但實際出場機率卻不高，一來是選單不開放客製化，且位置不符合人體工學，單手操控容易摔到手機。官方近日釋出了一支示範影片，影片內都採用雙手「橫式」拍攝，似乎顯示橫拍才是最佳拍攝方式。
iPhone 16全系列都加入了「相機控制」按鍵，一推出就話題十足，但實用度可能不如話題熱度。以記者實際體驗，確實一開始就需要一點時間才能上手，且想要帥氣的單手拍其實還是會怕怕，單手點按手機會跟著晃動，免不了會有摔機的風險。
直式拍攝時按鍵的位置卡卡的，更是難以操控，最後只剩下快門功能。實際詢問周邊第一時間換新機的友人，大多都還沒有養成使用相機控制拍攝的習慣，依舊傾向使用舊有相機App開啟拍攝模式。
但究竟該按鍵適合直拍還是橫拍，Apple 官方日前針對相機控制釋出一支38秒影片，影片中從頭到尾都是「雙手橫式」拍攝，似乎暗指雙手橫式才是最佳使用姿勢，用此方式可以右手按進去進階功能，而左手同時穩定住手機，避免按壓造成的晃動影響到手機。
但直式也不是全然的沒用處，根據外媒《9to5mac》指出，iOS 18.2 中即將推出視覺智慧功能，這時直式拍攝就能拍上用場，這此之前，要不橫式拍攝，不然就當成單純的快門按鍵。
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直式拍攝時按鍵的位置卡卡的，更是難以操控，最後只剩下快門功能。實際詢問周邊第一時間換新機的友人，大多都還沒有養成使用相機控制拍攝的習慣，依舊傾向使用舊有相機App開啟拍攝模式。
但究竟該按鍵適合直拍還是橫拍，Apple 官方日前針對相機控制釋出一支38秒影片，影片中從頭到尾都是「雙手橫式」拍攝，似乎暗指雙手橫式才是最佳使用姿勢，用此方式可以右手按進去進階功能，而左手同時穩定住手機，避免按壓造成的晃動影響到手機。
但直式也不是全然的沒用處，根據外媒《9to5mac》指出，iOS 18.2 中即將推出視覺智慧功能，這時直式拍攝就能拍上用場，這此之前，要不橫式拍攝，不然就當成單純的快門按鍵。