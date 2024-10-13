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2024美國總統大選邁入倒數，不過就在美國副總統、民主黨候選人賀錦麗與美國前總統、共和黨候選人川普兩人民調陷入膠著之際，傳出驚人消息。美國總統拜登自7月宣布退出競選後，對於遭到逼宮心生不滿，因而對賀錦麗進行「報復」，破壞其競選活動。且除了口頭支持外，拜登幾乎未替賀錦麗公開站台，甚至多次在重要場合搶走對方風采。根據《紐約郵報》報導，美國總統大選即將於11月5日登場，如今只剩不到1個月的時間，民主黨與共和黨雙方陣營都在做最後衝刺。不過近來有越來越多政治評論家指出，由於拜登遭到黨內高層逼宮、被迫放棄競選連任而心生怨恨，正在蓄意破壞賀錦麗的競選活動。拜登自從7月宣布放棄競選，並首度表態支持賀錦麗之外，幾乎沒有為其競選活動作出任何實質性的支持，且大多缺席了副總統的競選活動。與此同時，有多份報導指出，近幾個月以來，拜登的顧問團隊與賀錦麗之間的緊張關係越來越明顯。賀錦麗在競選過程中需要忠於不受歡迎的拜登政府，又要推銷自己是變革代表的形象，這兩者的矛盾也加劇了內部的摩擦。在某些場合之中，拜登還多次搶賀錦麗的風頭。例如當賀錦麗因應颶風海倫（Helene）取消了拉斯維加斯的競選活動，緊急返回華盛頓進行災情簡報後，拜登依然親自發表白宮的應變措施聲明；拜登還在賀錦麗批評佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）處理颶風米爾頓（Milton）問題後，隔日公開讚揚迪尚特的因應措施。這也因此讓外界質疑，是否要和賀錦麗對立。此外，在上個月的911紀念活動中，拜登戴上印有「川普2024」（Trump 2024）字樣的帽子，儘管白宮後續解釋，這是拜登為了強調跨黨派合作，才會象徵性地短暫戴上這頂帽子，但仍讓與賀錦麗不合的傳聞油然而生。川普競選顧問、共和黨政治策略師邁斯特（Jason Meister）表示，「拜登正在故意報復賀錦麗，因為她在背後捅了他一刀。」邁斯特指出，拜登從來就不喜歡賀錦麗，這四年來最開心的一刻，應該就是在他戴上「川普2024」紅帽子時。民主黨政治策略師謝因科夫（Hank Sheinkopf）則表示，拜登拒絕積極支持賀錦麗的競選，很可能是一種「權利操作」，目的是「讓大家明白誰才是真正的老大。」謝因科夫指出，認為拜登對於自己所受到的待遇毫無怨恨是非常荒謬的。他強調，沒有人會輕易放棄美國總統這個職位，尤其是在感覺自己被「逼退」的情況下。對此，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）則進行駁斥，強調拜登在退出競選時，就明確表示他會「全力支持」賀錦麗，並持續為她的領導能力發聲。貝茨表示，「拜登堅定地相信民主黨的政策將帶領美國走向未來，擺脫川普經濟學以及全國性墮胎禁令等極端政策。」