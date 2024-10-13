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台中火車站今（13）日上午有男子持刀對著民眾揮舞，嚇壞不少人。25歲蔣姓男子先在西區台灣大道偷了1把菜刀，在公車站恐嚇1名婦人後，搭公車到火車站，在站前廣場持刀激動地對民眾揮舞。第一分局警方獲報前往處理，繼中派出所所長蔡明松使出「大外割」當場將他摔倒壓制，帶回派出所依恐嚇公眾危安、竊盜等罪偵辦。警方調查，蔣姓男子（25歲，無業），警方調出蔣男今（13）日上午行經路線的公車、路口監視器，查出蔣男先侵入台中市西區台灣大道一家店家偷了1把菜刀，之後歩行轉往台中公車BRT站體，持刀對著一名秦姓婦人（63歲）揮刀恐嚇，之後搭乘公車往台中火車站方向。警方於上午10時許接獲多位民眾報案，表示有人在台中火車站前廣場，持刀對著路人揮舞、叫罵，有立即的危險。台中市警一分局繼中派出所所長蔡明松立刻率警員前往處理，警方發現蔣男的菜刀已被他砍斷丟棄在廣場外面，但蔣男情緒顯得不穩定並拒捕。警方合力圍住蔣男，所長蔡明松突然使出「大外割」當場將蔣男摔倒壓制，上銬帶回派出所偵辦。警方表示，蔣男沿途有造成民眾恐慌，但所幸沒有造成人員受傷，由於蔣男疑似精神狀況出問題，詳細犯案動機仍有待釐清，全案依恐嚇公眾危安、竊盜等罪偵辦。