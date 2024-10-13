我是廣告 請繼續往下閱讀

今年國慶雖無連假，但多地仍湧現出遊、返鄉人潮，交通部公路局預估今（13）日返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（），主要省道幹道（）。部分短程旅遊觀光景點路段亦預估台2線、台2乙線關渡~淡水將有車多情形，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少在車陣中的時間，本次假期，客運業者已籌備充足運能並落實人員與車輛安全整備，建議搭乘公共運輸出遊。公共運輸部分， 為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，因國慶假期無彈性調整放假，12日西部國道客運共計行駛3,480班次，疏運67,766人，疏運人數較112年同期減少0.7%；東部國道客運路線共計行駛910班次，疏運18,761人，疏運人數較112年同期減少0.5%。公路局表示，12日省道部分路段有車多或壅塞情形，北部路段包含台65線五股路段、土城接國三路段，中部路段主要為台74線太平至霧峰路段、潭子系統至太原路段、快官路段及大里草湖路段，南部路段則為台88線五甲至大寮路段。