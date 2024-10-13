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明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀行政院長卓榮泰與朝野黨團三長共進「和解飯」，但仍無共識。對此，前立委郭正亮認為，行政院長卓榮泰近期對總預算不能重編的強硬態度，背後可能是總統賴清德的意思。郭正亮昨（12）日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德是個非常難溝通的人，賴或許有對卓榮泰下達預算「不能重編、其他相關事務可以談」的命令，這代表預算必須增列，但立法院沒有權力，朝野也會因此繼續僵持下去。郭正亮認為，會計較禁伐補償金額是4萬或6萬，並將相關議題上升至兩院對決情形的人，可能只有賴清德，因為6萬元在中央政府總預算3兆1千多億中，佔比很小，所以卓榮泰近期的強硬態度，背後可能是賴的意思。郭正亮猜測，國民黨接下來可能會有「報復式刪減預算B方案」，若現有情況再持續下去，在野陣營一定會累積非常多怨氣，到時候他們在刪預算時可能會非常狠，並舉例將媒體宣傳費刪光、要求仔細說明光電政策等，這對賴政府而言絕非好事。