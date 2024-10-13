我是廣告 請繼續往下閱讀

時常針貶時事的臉書粉專「黑暗流浪者」，今（13）日引用挪威國營電視台報導，提及從2022年第二季開始租金上漲了20.4%，強調這可是在左派社會主義福利國，短短2年內有如此驚人的租金漲幅，可見租金上漲不是只有台灣，歐美國家也面臨同樣問題且更嚴重，若此情況在台灣發生絕對有一堆人跳腳，大罵政府無能，相較於國外那種恐怖的通膨速度和生活成本，「台灣的日子真的很不錯」。該粉專表示，分享其他國家的情形，來證明台灣在世界上真的是相對好過日子的地方，並引應挪威國營電視台NRK上看到的，首先是去年租金上漲了7.4%，而從2022年第二季以來，租金上漲了20.4%。該粉專指出，這可是在挪威，一個知名的左派社會主義福利國，還會在短短2年內有這麼驚人的租金漲幅。可見租金上漲不是只有台灣，歐美國家也面臨同樣的問題，而且更嚴重。該粉專表示，想想看如果這種租金上漲速度發生在台灣，絕對會有一堆人要跳腳，大罵政府無能，讓老百姓活不下去。但看到挪威的例子，再回想台灣的情形，一定會發現，相較於國外那種恐怖的通膨速度和生活成本，「台灣的日子真的很不錯」。