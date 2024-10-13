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12日凌晨，屏東市瑞光路某卡拉OK店，發生一起軍人命案，服役於海軍陸戰、20歲的洪姓男子，酒後與其他酒客發生鬥毆，遭24歲林姓男子持刀捅傷腹部，洪男肚破腸流送醫不治，警方獲報後，循線待補3名涉案人，其中，林姓男子為陸軍333旅上兵、鄞姓男子為軍防砲飛彈指揮部士兵，另外還有一名31歲江姓男子，13日下午，3人被移送地檢署複訊。據了解，死者洪男疑飲酒後，與其他人發生口角，林男持摺疊刀捅傷其腹部、胸口，另外2人徒手毆打，洪男傷重送醫不治。警方成專案小組，於案發5小時內緝獲3人到案，其中，林男為陸軍333旅上兵，鄞男為軍防砲飛彈指揮部士兵，海陸空三軍都涉及鬥毆殺人案，今天下午，3嫌被依殺人、傷害等罪移送，其他在場人員均依妨害秩序及傷害罪偵辦。