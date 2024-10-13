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▲孫安佐在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對決，沒想到慘遭痛扁。（圖／拳願明星格鬥賽YouTube）

▲在影片最後，孫安佐和父親孫鵬擁抱，畫面溫馨感人。（圖／孫安佐IG）

星二代孫安佐昨（12）日在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對決，沒想到慘遭痛扁，流了滿臉血，爸爸孫鵬對兒子「說話算話」的態度讚譽有加。先前孫安佐才在社群平台上曬出和孫鵬擁抱的影片，感性向父母道謝，「謝謝你們為我做這麼多。」一番成熟穩重的發言引來不少粉絲鼓勵，感動直呼：「長大了！」孫安佐日前在IG上曬出影片，由於先前狄鶯開直播，被問到對此事有什麼看法，孫安佐冷靜表示：「父母就是比較擔心我，對於我，不管是好或壞的留言都會很在意；身為父母，他們就是想靠自己的方式幫助兒子，希望我不要感受那麼糟。」認為儘管父母這麼做效果沒有想像中好，但他們的出發點都是好的。孫安佐坦言，他很感謝爸媽對自己的付出，也開始會站在他們的角色去設想，「這也是他們第一次當爸媽，我也是第一次當他們的兒子，我年紀越來越大，處理的方式不一定會像他們所想的方式一樣去進行。」他承認自己可能當下會感受不好，但轉念一想就覺得這些都是父母對他的愛，「不管父母做的事是否能喜歡，但至少能盡力溝通，這是比較成熟的處理方式。」在影片最後，孫安佐和父親孫鵬擁抱，畫面溫馨感人，字幕感性寫下：「謝謝你們！家人對我的愛。」他也在文中表示：「真正的男子漢，是對家人溫柔，對外有原則！對吧？爸！」這段影片曝光後感動不少網友，他們紛紛直呼孫安佐長大了，「很棒的相處之道，這是很多人做不到的！」、「不需要脫序、不需要特立，你自己就有很好的本質，為自己發光」、「很有智慧的一家人。」