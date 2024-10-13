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富邦悍將今（13）日提前舉辦球迷感恩會，球團總經理陳昭如透露，將斥資超過1億元，進行新莊球場的整修計畫，預計會進行內野本壘後方和一三壘界外區改人工草皮、觀眾席座椅和照明系統更新，內野看台防漏等工程，打造更好的看球環境。富邦悍將今（13）日於新莊棒球場舉辦球迷感恩會，深受家人們喜愛的悍將家族會員限定活動，以及下午見面會和簽名會，另外還有悍將菜鳥日壓軸2023、2024年加入的新秀們將變裝PK，氣氛歡樂。這幾年富邦致力於主場經營，今年感恩會提前舉辦，主要是因為新莊棒球場將要進行翻新工程，預計明年二月可以完成。工程內容包括：更換人工草皮，外野地坪整修和觀眾席座椅更新、內野看台防漏、照明系統更新等等，廣場地坪整修等等，新莊球場也預計會成為台灣首次採用人工和天然草皮混成模式的球場。富邦悍將本季雖然戰績不佳，但進場人數持續增長，場均有7388人，聯盟第3，超過往年的10%，主場則是場均達到6153人。根據《TSNA》報導，陳昭如表示，球團在APP、社群、影音團隊、啦啦隊文化上的努力，讓他們和球迷保持很強的連結，鞏固人氣。