樂天單場2次雙殺打錯失良機！樂天桃猿昨（12）日在台北大巨蛋交手統一7-ELEVEn獅，進行季後挑戰賽G1，雖然率先搶分但在3局遭到追平，且6、7局都分別發生1次雙殺打，錯失打回超前分的機會，最終以1：2惜敗，陷入0：2的極度劣勢。陣中資深老將林智平今（13）日賽前受訪，談起首場2次雙殺打，坦言大家都想要贏球，但可能沒想好細節該怎麼做，並指出是本場背水一戰需要做出改變的地方。
2次關鍵雙殺打 林智平談細節
樂天昨（12）日面對統一，2局上靠著右外野手林佳緯的失誤，攻佔上一、三壘，並由馬傑森的高飛犧牲打率先搶分，不過在3局下，林佳緯敲出帶有追平分的中外野安打，讓雙方比分來到1：1平手。
樂天6、7局的首名打者都敲安，但卻連續出現2次雙殺，錯失攻下超前分的機會，最終被統一的陳聖平在7局下敲出關鍵安打，送回致勝分。
談起前場2次雙殺打，林智平表示：「就是大家就是想要贏，可是有些細節沒有想到要怎樣做，只是單純想靠著打擊去得分，當然這也是一種方式，但比賽得分方式有很多種，這是我們今天的想法要改變的地方。」
連2戰先發 坦言扛3棒壓力更大
去年季後挑戰賽，林智平在其中2戰以替補出賽，只獲得1次打席機會，今年連2戰先發，他直言：「其實有沒有先發都一樣 就是盡全力把自己做好，心情都一樣很緊張又很興奮，一整年的努力，最重要的就是這時候，要好好去珍惜季後賽的比賽氛圍。」
前場先發第6棒的林智平，在關鍵背水一戰，從第6棒被拉上第3棒，林智平說：「今天感覺壓力更大，因為有不能輸的壓力。」
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樂天昨（12）日面對統一，2局上靠著右外野手林佳緯的失誤，攻佔上一、三壘，並由馬傑森的高飛犧牲打率先搶分，不過在3局下，林佳緯敲出帶有追平分的中外野安打，讓雙方比分來到1：1平手。
樂天6、7局的首名打者都敲安，但卻連續出現2次雙殺，錯失攻下超前分的機會，最終被統一的陳聖平在7局下敲出關鍵安打，送回致勝分。
談起前場2次雙殺打，林智平表示：「就是大家就是想要贏，可是有些細節沒有想到要怎樣做，只是單純想靠著打擊去得分，當然這也是一種方式，但比賽得分方式有很多種，這是我們今天的想法要改變的地方。」
連2戰先發 坦言扛3棒壓力更大
去年季後挑戰賽，林智平在其中2戰以替補出賽，只獲得1次打席機會，今年連2戰先發，他直言：「其實有沒有先發都一樣 就是盡全力把自己做好，心情都一樣很緊張又很興奮，一整年的努力，最重要的就是這時候，要好好去珍惜季後賽的比賽氛圍。」
前場先發第6棒的林智平，在關鍵背水一戰，從第6棒被拉上第3棒，林智平說：「今天感覺壓力更大，因為有不能輸的壓力。」