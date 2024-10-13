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▲統一獅隊游擊手陳聖平（右）在七局下擊出關鍵超前比數一壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

▲樂天桃猿39歲內野手林智平，今年重新出發再現屬於他的拚戰精神，整體數據和代打表現有目共睹，獲聯盟表彰為2024年中華職棒「東山再起獎」得主。（圖／中職提供）

樂天單場2次雙殺打錯失良機！樂天桃猿昨（12）日在台北大巨蛋交手統一7-ELEVEn獅，進行季後挑戰賽G1，雖然率先搶分但在3局遭到追平，且6、7局都分別發生1次雙殺打，錯失打回超前分的機會，最終以1：2惜敗，陷入0：2的極度劣勢。樂天昨（12）日面對統一，2局上靠著右外野手林佳緯的失誤，攻佔上一、三壘，並由馬傑森的高飛犧牲打率先搶分，不過在3局下，林佳緯敲出帶有追平分的中外野安打，讓雙方比分來到1：1平手。樂天6、7局的首名打者都敲安，但卻連續出現2次雙殺，錯失攻下超前分的機會，最終被統一的陳聖平在7局下敲出關鍵安打，送回致勝分。談起前場2次雙殺打，林智平表示：「，但比賽得分方式有很多種，這是我們今天的想法要改變的地方。」去年季後挑戰賽，林智平在其中2戰以替補出賽，只獲得1次打席機會，今年連2戰先發，他直言：「前場先發第6棒的林智平，在關鍵背水一戰，從第6棒被拉上第3棒，林智平說：「今天感覺壓力更大，因為有不能輸的壓力。」