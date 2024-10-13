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▲可以到手機內的「隱私權與安全性」將有疑慮的麥克風和相機授權關閉。（圖／手機截圖）

▲將「允許App發出追蹤請求」關閉後，減少App追蹤的疑慮。（圖／手機截圖）

你有遇過疑似手機偷偷在聽你說話嗎？明明只是和朋友閒聊，沒有在手機上查訊任何資料，但過不久，手機就會出現許多類似的廣告，讓你也忍不住猜測手機是不是真的會偷聽。資安公司趨勢科技指出，當我們安裝App時，如果有授權手機收聽資料時，可能就默默允許App聽取用戶的聲音，7項設定先處理好，就能摀住手機耳朵。手機有可能在某些情況下聽取用戶的對話，但這前提往往是用戶在下載應用程式時開放給開發商的權限，會在安裝時要求存取麥克風的權限。如果用戶同意，這時就會在背景中收集用戶的聲音。這時可以進到手機內進行應用程式權限的檢視，關閉麥克風、相機授權。🟡操作路徑：📍設定>隱私權與安全性>Apple廣告>「個人化廣告」關閉。📍設定>隱私權與安全性>點進「麥克風」把有疑慮的授權關閉。📍設定>隱私權與安全性>點進「相機」把有疑慮的授權關閉。📍設定>隱私權與安全性>追蹤>「允許App發出追蹤請求」關閉📍設定>Safari>「防止跨網站追蹤」開啟📍設定>Chrome >「允許跨網站追蹤」關閉📍設定>隱私權與安全性>分析與改進功能>「分享iPhone分析」與「分享iCloud分析」這兩項功能關閉提醒用戶每次安裝軟體時，要特別檢查系統要求的權限，千萬不要急於下載而胡亂同意，同時不要安裝來自應用程式商店以外的應用程式，避免下載後暗藏惡意軟體而讓手機遭殃，並建議讓手機保持在最新的軟體版本，提高手機的安全性，減少不肖人士利用系統漏洞來入侵手機。