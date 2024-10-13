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▲租金補貼預算連年破300億，國土署強調，是為資源能夠公平分配，絕非失衡。（示意圖／翻攝自 pexels）

▲統計全國社宅數量，截至2023年9月，僅約12.2萬戶，明顯遠低於民眾期盼的20萬戶。（圖／新北市城鄉局提供）

台灣房價不斷攀升，不少人只好「以租代買」，內政部自蔡英文政府時代就推出「租金補貼」方案，一部分補貼弱勢租屋族，一部分數量可用於「8年20萬政策」，然而，2025年住宅政策預算已高達410.52億，其中逾9成為租金補貼，被外界批政策失衡。對此，國土署駁斥，「絕非失衡，而是積極推動中。」專家則指出，「住宅政策，前朝算是留下不少爛帳，如何解決，極度考驗新任總統賴清德的智慧。」前總統蔡英文，於2016選舉時高喊「8年20萬戶社宅」口號，蔡上任後，內政部發現社宅興建僅台北市、新北市較為積極，其它縣市龜速又牛步，隨後出現了「租金補貼數量計入社宅」一事，與民眾期盼的實體興建20萬戶社宅明顯不同，引起各界議論，而此項前朝制度仍沿用至今。根據立院資料，2025年住宅基金編列預算，對民眾住宅補貼共410.52億元，相較2019年已暴增逾10倍，且其中有93.58％為租金補貼。立院預算中心指出，觀察近年租金補貼占比及其衍生之稅式支出逐年增加，經濟及社會弱勢民眾貸款利息補貼數呈減少趨勢，利息補貼與租金補貼政策資源明顯出現轉變，因此在政府資源有限下，建議應加強檢視各項住宅補貼成效。亦有媒體直指政策已失衡。國土署駁斥，住宅政策補貼，是考量資源能夠公平分配，絕非失衡，必須運用在真正有需要的民眾身上，故積極推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」，以興辦社會住宅、包租代管社會住宅及擴大租金補貼專案，落實減輕全國租屋家庭生活負擔為政策目標。根據內政部「社宅推動專區」資料，截至2023年9月，目前全國社宅數量，既有6,208戶、新完工25,857戶、興建中44,957戶、 已決標待開工32,574戶，共109,596戶，即使加上規劃中的13,387戶，總數也不過122,983戶，遠低於蔡英文承諾的20萬戶。不過，前朝內政部推出「300億租金補貼計畫」，釋出誘因，順帶推動「社宅包租代管」計畫，有效契約數量的78,100戶，數量正好約20萬戶，蔡英文當初的「8年20萬戶社宅」，終於勉強可是達標。全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問指出，無論內政部如何辯解，實際上社宅興建效率就是遠低當初蔡英文的承諾，而每年燒數百億預算用於租金補貼，並非長遠之道，國慶日剛過，新任總統賴清德已承諾打炒房為重大政策之一，如何肅清前朝爛帳，極度考驗其智慧。