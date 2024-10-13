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基隆市長謝國樑罷免案今（13）日落幕，投票結果如外界預期，並未過關。事實上，從民眾黨主席柯文哲遭羈押後，政壇氛圍出現變化，藍白堅定站同一陣線，罷樑要成功，難度就變得很高，投票前民進黨未積極動員，也顯示早就預知結果。但即使謝國樑逃過罷免，4年任期可順利做完，但對市長來說，最大的考驗還是在連任選戰，施政滿意度一直墊底的謝國樑，2026如何連任，才是最大的考驗。2022年謝國樑當選市長時，獲9萬6784票、52.92%得票率，大勝對手蔡適應的7萬1354票、得票率39.01%。對照這次罷免投票，同意罷免6萬9934票、不同意罷免8萬6014票，兩次投票結果，也都如實反應出藍綠在基隆的基本盤。國民黨傾全黨之力挺謝國樑，包括前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等王牌都積極站台，罷免一役的投票結果，展現出藍營在基隆的實力。基隆原本就是藍大於綠，再加上民眾黨，民進黨落敗並不意外。只是謝國樑雖然逃過罷免命運，但謝國樑就任市長以來，並未提出太多感動人心的政績。12日的守護基隆晚會，謝國樑細數上任政績，包括積極還債能力、改善道路交通安全、解決路平、騎樓整平，「做得這麼好，卻被發動罷免，這對基隆很不健康。」但對市民來說，這些其實本來就是市府該做的基本功課。除了把市政做好、滿足市民在各方面的需求外，市長更重要的任務，是要讓人民對市府有期待、知道城市未來的發展方向。少了城市願景規劃，謝國樑上任後，連續兩年都在縣市長施政滿意度調查墊底。馬英九昨在造勢晚會上跟謝國樑說，「你一定要給我連任好不好？你不連任我打你一頓！」一語道盡國民黨對謝國樑的期待。距離2026年選舉剩2年多，未來2年，民眾黨是否仍堅定與國民黨站在同一陣線？民進黨挑上基隆當作罷免破口，先為市長選戰操兵，2026年真槍實彈的對決，民進黨還會出什麼大招？謝國樑還能如何感動人心、爭取連任？謝國樑與國民黨的挑戰，才正要開始。