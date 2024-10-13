我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高宇蓁（左）和黃冠智在《鳳姐》演姊弟，戲外也有不錯的情誼，兩人為了片子在高雄電影節首映再度合體。（圖／高雄電影節提供）

▲《鳳姐》主演黃冠智（左起）、高宇蓁和導演邱新達暢談拍攝中的點點滴滴。（圖／高雄電影節提供）

高宇蓁大膽演出的電影新作《鳳姐》，在高雄電影節首映，片中她扮演性工作者，有不少親密場面，由於「對手」都不是熟識的演員，挑戰相當大。她交往6年的男友表示會包場力挺，她則笑稱不希望男友進場看。有一段戲是一位日本的老先生要親她全身，在拍攝前老先生就很緊張，翻譯一直跟他講別緊張，到最後連高宇蓁都要安慰他，要他放開來演，不然到時反而會拍不好。《鳳姐》中高宇蓁和黃冠智演姊弟，弟弟是警察，姊姊卻淪落風塵。為了增強演出的說服力，高宇蓁在開拍前先與真正的性工作者對談，坦言：「其實聽完後心裡都很難過，沒有人是真的願意出賣自己身體賺錢，她們很多都是有苦衷。」而一段強暴戲，拍到她身心俱疲又留下深刻印象，她解釋：「因為要被打，然後從一個房間跑到另一個房間，拍到最後真的沒有體力。這場戲拍了超過20次，最後拍到1、2點，精神整個很累。」她主動透過IG私訊黃冠智、約對方見面，讓黃冠智受寵若驚：「畢竟是這麼厲害的資深前輩演員，主動前來關心問候，我覺得很感動。」今年3月黃冠智結婚，高宇蓁因為有工作無法前往，還主動邀他到自己的辦公室，不但給他祝福，也先包了紅包，培養出像真正親人般的情誼。黃冠智在《鳳姐》不像高宇蓁是親熱戲多、備受挑戰，他是動作場面不少，有一段要把流氓過肩摔，拍攝前還去找專業人士訓練，倒是片中的女性角色較多，高宇蓁還開他玩笑：「我們都在討論黃冠智的身材。」但這次黃冠智完全沒有任何裸露戲，只留給姐妹們想像的空間。高宇蓁認為自己當初從新竹上來台北追尋明星夢，也有點像《鳳姐》角色的境遇，什麼事都得自己幫自己。她的男友並不會干涉她的表演，可是比經紀人還嚴格，因為片中要展露身材，雖然她都已經一天吃一餐，男友還要她再瘦一點，在大銀幕上才會比較好看。