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機會和努力哪個更重要？或許不可知的命運仍然很大程度主宰著一個人的生命進程，但那絕不是不努力追求目標的藉口。努力打底，讓機會眷顧你的時候有能力去把握，這是新北國王本土球星李愷諺走過的路，如今陳俊男也追逐前輩的腳步，準備把握屬於自己的機會。在楊敬敏離隊之後，國王先發3號位懸缺，陳俊男今夏增重7公斤，試圖讓自己足以承擔這個位置，今天的熱身賽也展現出成果。國王今天只有8人披掛上陣，雖然是熱身賽但有5人打超過30分鐘，下半場球員也明顯有些疲態。萊恩賽後無奈地表示，「沒有故意要讓誰上場比賽，這就是我們現階段可以上場的人，比賽只有7-8人能上，真正健康的可能只有4人，今天大家都是拚到最後，希望開季能有完整陣容。」今年國王楊敬敏沒被續約，洋將也有一些改動，增加了許多頂尖長人，反而是鋒線陣容人手緊缺，今天球隊換上林書豪、李愷諺、陳俊男、奧帝和沃許本先發，有機會就是新賽季的先發陣容。對此主帥萊恩表示，先發五人還沒確定，要視下禮拜練球狀況而定。陳俊男今年夏天花一個月的時間從83公斤練到90公斤，他表示這是教練團給自己的目標，今天首節切入時就感到非常不同，對抗性更好、能要到犯規，同時並不覺得自己速度有因此變慢。「第四年了也差不多了，這個季前很認真在訓練，球隊也給我目標，這段時間表現也讓教練對我有更多信心。」陳俊男說，今天自己的命中率不好，也有失誤，但增加了7公斤感覺起來對防守和進攻都是有提升的。另外他也不諱言自己有心爭取球隊先發前鋒的位置，「這一季我們3號位確實比較欠缺，我也當然就希望自己開季能成球隊本土第一3號位。」以台灣籃壇的生態來說，本土3號位有機率要守到對方小洋將，今天陳俊男也確實要扛到銳尼等球員，他認為增重對自己真的有幫助，「今天對上中信特攻，我就有對上他們的洋將，真的不好守，但有準備要去頂上。」去年拿下FMVP、年年都在進步的國王主力後衛李愷諺也鼓勵這位學弟說：「我也在板凳熬了很久，才有這樣的表現，雖每個球員（的經歷）都是獨特的，但機會來了要有辦法抓住，努力和機會哪個比較重要？我會覺得是機會，但也需要靠努力來抓住它。」